Mercato OM : Dénouement imminent pour Jorge Sampaoli

Publié par Timothée Jean le 04 octobre 2022 à 00:11

Libre depuis son départ de l' OM, Jorge Sampaoli est en passe de retrouver l'un de ses anciens clubs. Le FC Séville serait proche de le recruter.

Cet été, à la surprise générale, Jorge Sampaoli a décidé de quitter l’ OM après l’avoir qualifié pour la Ligue des champions. Agacé par la lenteur du mercato phocéen et en désaccord profond avec la direction de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur de 62 ans a préféré claquer la porte. Et depuis, le technicien argentin n'est pas encore parvenu à trouver un nouveau point de chute. Mais cela ne saurait tarder. Sans club depuis son départ de Marseille, Jorge Sampaoli pourrait reprendre du service dès cette saison. Il est d’ailleurs fortement pressenti pour rebondir sur le banc du FC Séville.

L’ancien entraîneur du Chili connait très bien le club andalou. Il a officialisé sur le banc sévillan de 2016 à 2017. Jorge Sampaoli pourrait donc faire son retour en Andalousie dans les prochains jours. D’autant plus que selon les informations confirmées par le média El Chiringuito, la défaite du FC Séville contre l'Atlético Madrid (0-2) aurait scellé le sort de Julen Lopetegui. Les dirigeants sévillans s’activeraient déjà en coulisse pour licencier le coach espagnol au plus vite. Et pour le remplacer, la direction de Séville a déjà fait son choix. Elle serait déjà entrée en contact avec Jorge Sampaoli pour prendre les rênes de son équipe première. Les négociations entre les deux parties avanceraient dans le bon sens au point où un accord pourrait être conclu dans les prochaines heures, annonce la source.

Un intérêt réciproque entre les deux parties

Actuellement libre de tout contrat, Jorge Sampaoli a récemment confié n’avoir eu aucun contact avec la formation espagnole. Cette sortie ne freine pas pour autant les spéculations sur son avenir. La presse espagnole assure que l’ancien patron du banc de l’OM ne serait pas insensible de faire son retour en Andalousie. Il patienterait en Argentine en attendant l’annonce du départ de Julen Lopetegui, qui pourrait tomber dans les prochaines heures. Les discussions se poursuivent dans ce sens.