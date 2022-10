Bayern Munich-FC Viktoria : Les compos probables !

Publié par Gary SLM le 04 octobre 2022 à 08:32

Découvrez les compos probables du match Bayern Munich-FC Viktoria, une des 2 affiches de la 3e journée de l’Uefa Ligue des champions avec Inter-Barça.

Bayern Munich - FC Viktoria, Sadio Mané attendu

Ce mardi, le Bayern Munich reçoit le FC Viktoria dans le cadre des matchs du groupe C. Pour cette troisième journée de Uefa Ligue des champions, Sadio Mané et ses coéquipiers vont faire face à une équipe de Plzen désireuse de les surprendre. Foot Sur 7 présente ses compos probables pour cette affiche avec un Sadio Mané très attendu du côté du Bayern Munich.

Le sénégalais devrait, pour ce match, être présent en attaque bavaroise aux côtés du Français Mathys Tel. Les deux hommes vont devoir bousculer cette équipe du FC Viktoria qui fait la course en tête dans son championnat avec 7 victoires en 9 matchs. Mosquera, auteur de 5 buts, soit un de plus que Mané en Bundesliga, depuis le début de la Fortuna Liga, sera bien l’homme à surveiller pour Mazraoui, De Ligt et Pavard.

Une victoire pour s’échapper

Pour s’assurer de consolider sa première place de leader du groupe C de cette Ligue des champions, le Bayern Munich doit battre son adversaire du jour puisque le FC Barcelone rode. Le Barça affrontera aujourd’hui même l’Inter Milan en Italie, au Stade Stadio Giuseppe Meazza (Milano) pour cette troisième journée de LdC. En cas de défaite du club allemand, les Espagnols, s’ils battent leurs adversaires italiens, les rejoindront avec 6 points au compteur.

Même si le match nul pourrait suffire au Bayern Munich pour garder sa place de leader, arracher une victoire pour s’échapper sera le principal objectif de ce match du côté bavarois.

La compo probable du Bayern Munich :

Manuel Neuer ; Noussair Mazraoui, Benjamin Pavard, De Ligt, Alphonso Davies ; Ryan Gravenberch, Leon Goretzka; Serge Gnabry, Jamal Musiala, Mathis Mathys Tel ; Sadio Mané

Absent(s) : Müller (Covid), Kimmich (Covid), Hernández (adducteurs), Sarr (genou) - Incertain(s) : Coman (condition physique)

Compo probable du FC Viktoria :

Tvrdon; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Cermák; Kopic, Vlkanova, Mosquera; Chory

Absent(s) : Bucha (suspendu), Kliment (blessure musculaire), Sykora (genou)

Incertain(s) : Staněk (épaule) - Suspendu(s) au prochain carton : Jemelka