FC Nantes : Le FCN va devoir réagir pour sortir de la crise !

Publié par Thomas G. le 04 octobre 2022 à 15:23

Battu une nouvelle fois sur la pelouse de l’AS Monaco, le FC Nantes inquiète en ce début de saison. Le FCN est actuellement 16e de Ligue 1.

FC Nantes : Le FCN n’ y arrive plus

Le FC Nantes a subi sa sixième défaite de la saison ce week-end sur la pelouse du Stade Louis-II. Le FCN a été surclassé par l’AS Monaco 4-1. Coupable de plusieurs erreurs en début de match, les Canaris étaient menés 2 à 0 au bout de 15 minutes. Le FCN semble sans ressource en ce début de saison. Les supporters nantais pointent du doigt le faible recrutement cet été qui n’a pas permis au club de se renforcer. L’accumulation des matchs commence à peser lourd dans la balance pour les hommes d’Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes est en crise et le déplacement à Fribourg ce jeudi pourrait aggraver la situation des Canaris. La formidable équipe mis en place par Antoine Kombouaré qui avait raflé la Coupe de France semble loin. Le départ de Randal Kolo Muani n’a pas été comblé tandis que certains cadres ne sont plus au niveau. Le FC Nantes va devoir réagir cette semaine pour stopper l’hémorragie.

FC Nantes : Le derby comme bouée de sauvetage ?

Les Canaris s’apprêtent à disputer deux chocs en une semaine. Le FCN se déplace à Fribourg avant de se rendre à Rennes pour le derby. Les Nantais ont une formidable occasion de se relancer avec ces deux matchs. Le derby breton devrait se faire sans Fabien Centonze qui est annoncé forfait par Canal+ pour ce match.

En parallèle, le FC Nantes a besoin de prendre des points en championnat. Dans une saison à quatre descentes, les Canaris veulent rapidement s’éloigner de la zone de relégation. Une victoire des Jaune et Vert face au Stade Rennais permettrait au FCN de se relancer et de sortir de la crise. Reste à savoir si le FC Nantes pourra créer l’exploit et obtenir sa première victoire depuis 2013 à Rennes.