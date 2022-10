RC Strasbourg Mercato : Stéphan sur la sellette, un nom ressort

Publié par ALEXIS le 04 octobre 2022 à 18:04

Plusieurs clubs en difficulté en Ligue 1, dont le RC Strasbourg, songeraient à un entraîneur libre et connu en France pour avoir joué au PSG et à l’OM.

RC Strasbourg : Gabriel Heinze pour remplacer Julien Stéphan ?

Classé 19e de Ligue 1 avec 5 points, juste devant l’AC Ajaccio, le RC Strasbourg fait partie des clubs en grande difficulté en championnat ce début de saison. L’équipe alsacienne n’a qu’un petit point de plus que la lanterne rouge et est relégable, tout comme le Stade Brestois (18e) et le Stade de Reims (17e). Il faut rappeler que 4 clubs descendront en Ligue 2 à l’issue de la saison actuelle, afin de passer à 18 équipes en Ligue 1 en 2023-2024. Le championnat est certes à sa 9e journée, mais une réelle menace de relégation plane sur le RCSA.

L’équipe de Julien Stéphan est la 3e pire attaque de Ligue 1 avec 7 buts inscrits et 12 concédés en 9 matchs. Et s’il ne parvient pas à redresser la barre avant la trêve de la Coupe du Monde 2022, le technicien de 42 ans pourrait être limogé. En tout cas, les dirigeants alsaciens ne veut pas assister à ce que son équipe se dirige tout droit vers la Ligue 2 sans rien tenter. Et pour remplacer Julien Stéphan, Gabriel Heinze (44 ans) serait dans la pensée des décideurs du RC Strasbourg. Libre de tout contrat depuis son départ de l’Atlanta United FC en MLS en juillet 2021, l’Argentin a un statut qui fait de lui une piste idéale pour plusieurs clubs de Ligue 1, comme l’indique Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. « Des clubs de Ligue 1 actuellement en difficulté pensent à l’option Gabriel Heinze », selon l’insider.

Le LOSC et l' OL aussi en passe de changer d'entraîneur

À l’image du RC Strasbourg, l’AC Ajaccio (promu), le Stade Brestois, le Stade de Reims, le FC Nantes (16e), mais aussi le LOSC (8e) et l’OL (7e) pourraient connaître des mouvements sur leur banc de touche. Visant l'une des places qualificatives pour la Coupe d’Europe, Lille et l’Olympique Lyonnais ont pris un mauvais départ et sont la traîne derrière leurs concurrents directs.

Paulo Fonseca et Peter Bosz sont justement menacés de limogeage depuis leur défaite respective contre le FC Lorient et le RC Lens, dimanche dernier. Pour mémoire, "Gabi" Heinze a été joueur (défenseur) au Paris Saint-Germain (2001-2004) et à l’Olympique de Marseille (2009-2011). Il a par ailleurs porté les couleurs de Manchester United, du Real Madrid ou encore de l’AS Rome. Cependant, son expérience en tant que coach n'est pas une réussite. Il a passé 7 mois à Atlanta United, avec un bilan négatif de 5 défaites, 8 nuls et 4 victoires en 17 matches dirigés avec la franchise américaine.