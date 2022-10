ASSE : Une mauvaise nouvelle pourrait tomber à Saint-Etienne

Publié par Enzo Vidy le 05 octobre 2022 à 14:31

À la peine en championnat, l’ ASSE pourrait voir le ciel s’assombrir encore un peu plus ces prochains jours d’après un certain Mohamed Toubache-Ter.

ASSE : Une mauvaise nouvelle à venir pour l’AS Saint-Etienne ?

Un tweet énigmatique qui suscite beaucoup d’interrogations depuis hier soir. Mohamed Toubache-Ter, connu pour avoir été le directeur de la communication de l'Angers SCO durant deux mois, a posté hier soir un message sur Twitter qui inquiète les supporters des Verts. "Demain, il fera beau toute la journée du côté de Sainté… pourtant, il y a des nuages." Même si pour l’instant aucune information en rapport avec ce tweet n’a été signalée, il se pourrait que cela évolue au cours de la journée et au vue de la situation sportive de l’ASSE actuellement, ce serait tout sauf étonnant.

En championnat, les Verts sont actuellement 18e et possèdent la pire défense de Ligue 2. Le match nul 2-2 de samedi face à Grenoble a pu mettre en lumière les énormes lacunes défensives des Stéphanois qui ont concédé un but dès la deuxième minute de jeu. Paradoxalement, l’ASSE a la meilleure attaque de Ligue 2, preuve du potentiel offensif assez important de cette équipe qui doit absolument régler ses problèmes défensifs pour espérer relever la tête le plus rapidement possible en Ligue 2.

ASSE : Le retour des supporters ne s’est pas vraiment passé comme prévu

Le match face à Grenoble marquait le grand retour du public à Geoffroy-Guichard, quatre mois après les graves débordements survenus lors du match de barrage face à l’AJ Auxerre. Un moment de fête et de partage avait donc été annoncé. Pourtant, des tensions ont pu être constatées entre les Magic Fans 1991 et la direction. Pour cause, les ultras stéphanois se sont vu refuser l’entrée de leur matériel à l’intérieur de Geoffroy-Guichard. Si Laurent Batlles a réussi à retenir les Magic Fans 1991 qui voulaient quitter le stade, ces derniers ont décidé de rester muet pendant la totalité de la rencontre, de quoi gâcher les retrouvailles avec les joueurs stéphanois.

Au vu du début de saison déjà difficile pour les Verts, il serait préférable d’apaiser rapidement les tensions avec les supporters, avant que celles-ci ne prennent plus d’ampleur. Pour rappel, l’ASSE est toujours sous la menace de la commission de discipline avec notamment un sursis de trois points. Si celui-ci venait à tomber, il condamnerait très probablement une saison déjà bien compromise pour l’AS Saint-Etienne.