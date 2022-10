OL Mercato : Lopes vole au secours de Peter Bosz menacé

À l’ OL, Peter Bosz est menacé de limogeage, comme il l’a reconnu ouvertement. Mais il peut compter sur le soutien d’Anthony Lopes et ses coéquipiers.

La défaite de l’ OL face au RC Lens 1-0, dimanche dernier, est la quatrième consécutive de l’équipe de Peter Bosz en 9 matches de Ligue 1 cette saison. Malgré tout, le Néerlandais bénéficie toujours de la confiance de Jean-Michel Aulas. Il est certes en colère à cause des résultats négatifs de son équipe, mais il estime que le timing n’est pas idéal pour limoger l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Interrogé en conférence de presse, Peter Bosz a pourtant admis qu’il est menacé. « Bien sûr, quand tu perds quatre fois c'est logique d'être menacé. C'est clair ! Aucun problème là-dessus. » Une cinquième défaite, vendredi face au promu, le Toulouse FC, pourrait en effet sceller le sort du successeur de Rudi Garcia.

Entre-temps, il peut compter sur l’indéfectible soutien de ses joueurs selon l’assurance donnée par Anthony Lopes, un cadre du vestiaire. Le gardien de but de l’OL a volé au secours du coach en sursis, en déclarant :

« J'ai une très bonne relation avec lui […]. Quand il y a une équipe en difficulté, c'est toujours le coach que l'on pointe du doigt. Dans notre esprit et le mien, on ne lâchera personne. J'ai des valeurs, du respect. On ira au bout des choses. Mais pour aller au bout, il faudra mettre plus de choses que lors des quatre derniers matchs (avant la trêve de la Coupe du Monde 2022, ndlr). »