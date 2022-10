OL : Peter Bosz tape du poing sur la table après la défaite à Lens !

Empêtré dans la crise après quatre revers consécutifs, l'entraîneur de l'OL, Peter Bosz, est sous pression avant le match face à Toulouse.

L’Olympique Lyonnais est en crise. Après quatre défaites consécutives, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont passés de la 3e à la 8e place du championnat de Ligue 1. Une situation qui met en péril le poste de Peter Bosz à la tête de l’équipe professionnelle. Interrogé en conférence de presse à deux jours de la réception du Toulouse FC, l’entraîneur de l'OL a évoqué la crise qui touchait le club.

« Bien sûr, quand tu perds quatre fois c'est logique d'être menacé. C'est clair. Aucun problème là-dessus. Je suis là depuis plus d'un an. Les joueurs connaissent ce qu'on doit faire sur le terrain. La communication fait partie de mon job. Si on change tout, ça veut dire qu'il n'y a eu que des erreurs avant (...) La communication fait partie de mon job. Je veux toujours parler avec le groupe. On a parlé après Lens. J'ai demandé des choses, j'ai dit aussi comment je voyais les choses. Je parle aussi individuellement, ça fait partie du jeu. »