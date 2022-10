RC Lens Mercato : Une recrue du RCL ne regrette pas son choix

Publié par ALEXIS le 06 octobre 2022 à 03:11

Recrue estivale du RC Lens, Brice Samba ne regrette pas sa signature chez les Sang et Or. Il assure que c’est même un rêve devenu réalité !

Transféré par le RC Lens de Notongham Forest pendant le mercato estival, Brice Samba (28 ans) est tout heureux ! Il avoue qu’il rêvait de jouer avec le club Artois dans sa carrière. Ainsi, il n’a donc pas hésité un seul instant quand il a été sollicité par la direction lensoise pour revenir en France. Pour Prime Vidéo, le gardien de but a justifié son choix. « Dès que Lens est venu, je n’ai pas hésité à sauter dessus ! C’est un choix du coeur », a-t-il indiqué. Après 4 mois au RCL, le Franco-Congolais est revenu sur les coulisses de son arrivée dans le Nord.

« Lens, j’étais venu ici en 2013 pour un match amical avec l’OM, on avait joué à Bollaert, c’était plein. J’avais dit à ma femme, franchement j’ai trop aimé l’ambiance du public. Quand je suis arrivé, on m’a dit que Lens était une ville de 40 000 habitants. On a un stade de 38 000 et c’est toujours à guichets fermés. Les mecs m’ont raconté les deux dernières saisons en me disant que c’était carrément génial. C’est vrai que si on fait le petit truc en plus, je pense que la ville va péter ».

Le portier du RCL crédité d'un bon début de saison

Promu en Premier League avec Nottingham Forest, Brice Samba a décidé de quitter le club britannique pour signer en Ligue 1. Et il est depuis le portier N°1 du RC Lens. Il est passé devant Jean-Louis Leca (37 ans) en l’absence de Wuilker Farinez (24 ans) blessé avec sa sélection (rupture des ligaments croisés antérieurs) et indisponible. En 9 matchs disputés avec les Artésiens, l'ancien portier de l'Olympique de Marseille et du SM Caen a concédé 7 buts et a réussi 4 clean sheet. Pour la suite de la saison, Brice Samba ne cache pas sa grande ambition avec son nouveau club, actuel 4e de Ligue 1.

« Ce qui se passe donne envie d’aller encore plus haut, mais on n’a pas de pression. Par contre, on est tous ambitieux et on veut ramener ce club, qui le mérite, le plus haut possible »