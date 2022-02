RC Lens Mercato : Leca annonce la couleur sur son avenir au RCL

Publié par ALEXIS le 04 février 2022 à 12:30

La fin du contrat de Jean-Louis Leca au RC Lens est en juin. Le gardien de but n’écarte pas une prolongation, mais songe aussi à un retour à Bastia.

RC Lens : Prolongation pour Leca ? Rendez-vous à la fin de la saison

Jean-Louis Leca, gardien de but du RC Lens, s’est prononcé sur son avenir dans une longue interview dans le magazine mensuel So Foot. Il a évoqué de possibles négociations pour la prolongation de son bail, mais seulement à l’issue de la saison. « Je suis très bien là où je suis. On fera un point à la fin de la saison avec mes dirigeants », a-t-il confié. Mais le gardien de but de 36 ans s’est aussi préparé à une fin d’aventure au RCL. « On est contents de travailler ensemble ? Si oui, on avance, sinon, on se serre la main », a-t-il déclaré.

Portier N°1 des Sang et Or, Jean-Louis Leca a encaissé 26 buts en 20 matches de Ligue 1 cette saison. Sur le banc de touche, il a une doublure, Wuilker Farinez (24 ans). Ce dernier est un international vénézuélien (37 sélections) arrivé à Lens à l’été 2021 pour lui succéder. Malgré cela, le natif de Corse n’est pas inquiet. Il avoue « qu’il peux accepter d’être numéro 2. Je suis un gardien du RC Lens. Numéro un, deux ou trois, je serai fier de continuer à me battre pour ce club. Et puis, j’ai 36 ans, je sais que ma carrière va bientôt se terminer… », a-t-il indiqué.

Le portier du RCL souhaite finir sa carrière au SC Bastia

Formé au SC Bastia et lancé en Ligue 1 par le club de l’île de Beauté, Jean-Louis Leca pense également à un retour chez les Lions de Furiani pour mettre un terme à sa carrière. « Je ne dis pas que ce ne serait pas beau de boucler la boucle en finissant à Bastia », a-t-il annoncé. Le dernier rempart du RC Lens avait défendu les couleurs du Sporting Club de Bastia entre 2004 et 2008, puis de 2013 à 2017, soit 8 saisons.