Angers SCO : Face au RC Strasbourg, des changements sont à prévoir !

Publié par Enzo Vidy le 05 octobre 2022 à 17:17

Corrigé par l'OM vendredi dernier, l'Angers SCO devrait avoir le même plan de jeu face au RSCA, mais avec des joueurs différents.

Angers SCO : Des joueurs semblent avoir perdu des points face à l'OM

Trop friable défensivement, et inefficace offensivement, le SCO s'est logiquement fait punir par le réalisme marseillais vendredi dernier. Depuis, c'est la défense angevine qui est pointée du doigt pour sa défaillance qui devient beaucoup trop répétitive ces dernières semaines. Face à l'OM, Yan Valery a vécu un véritable calvaire dans son duel avec Jonathan Clauss, et est fautif sur deux des trois buts olympiens. Côté attaque, Adrien Hunou a tout manqué, et Sofiane Boufal n'a jamais réussi à se montrer dangereux pour inquiéter la défense olympienne.

Face au RC Strasbourg dimanche prochain, le coach angevin Gérald Baticle devrait reconduire le même schéma de jeu qu'il a jugé intéressant, notamment dans les 20 premières minutes du match face à Marseille. Néanmoins, des changements de joueurs sont à prevoir, car même si l'entraîneur du SCO n'a pas donné de noms, il a fait savoir après le match de vendredi qu'il n'avait pas du tout apprécié certain aspect de la rencontre.

Angers SCO : Pire défense de Ligue 1, le SCO inquiète

Avec 19 buts encaissés en 9 matches, la défense de l'Angers SCO est la plus perméable du championnat. Et avec une attaque qui manque cruellement de réalisme, les Angevins ne peuvent pas prétendre à mieux qu'une triste 15e place au classement de Ligue 1. Il est donc urgent de se réveiller pour les hommes de Gérald Baticle.

Et ce, dès ce dimanche à l'occasion de la réception du RC Strasbourg au stade Raymond Kopa, face à des Alsaciens qui n'ont toujours pas gagner le moindre match cette saison. La suite du calendrier s'annonce corsée pour l'Angers SCO avec un déplacement à Toulouse, la réception du Stade Rennais, un déplacement à Monaco, la venue du RC Lens avant de finir avec un déplacement à Lille.