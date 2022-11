Angers SCO : Un cadre du SCO incertain face au RC Lens

Publié par Enzo Vidy le 04 novembre 2022 à 12:03

Encore absent de l'entraînement collectif avec son équipe, un cadre d'Angers SCO va probablement déclarer forfait face à Lens.

Angers SCO : Sofiane Boufal quasiment absent pour la réception du RC Lens

Déjà forfait le week-end dernier lors de la défaite 2-0 des Angevins sur la pelouse de l'AS Monaco, Sofiane Boufal ne devrait pas être de retour avec le SCO pour la réception du RC Lens ce week-end. En effet, d'après L'Équipe, le milieu offensif marocain n'a toujours pas repris l'entraînement avec ses coéquipiers et serait toujours gêné par une douleur musculaire au niveau du mollet.

En conférence de presse à l'occasion de la rencontre face aux hommes de Franck Haise, Gérald Baticle ne s'est pas montré rassurant concernant l'état de santé de son joueur. " Il n’est pas officiellement forfait, mais ce sera compliqué. " Pas une bonne nouvelle donc pour le technicien angevin qui devra également se passer d'Ousmane Camara, touché à la cuisse lors de la séance d'hier, et forfait pour la rencontre de samedi.

Angers SCO : Le torchon commence à brûler pour Gérald Baticle

Dernier du championnat, le SCO est au plus mal. Si Gérald Baticle n'était jusqu'à présent pas véritablement menacé malgré les mauvais résultats à répétition de son équipe, une défaite face au RC Lens pourrait le mettre sérieusement en danger si ce n'est plus. Avec une terrible série de cinq défaites de suite en championnat, les Angevins n'arrivent pas à se révolter dans le jeu et enchaînent les performances insipides chaque week-end. La semaine prochaine, Angers SCO se déplace sur la pelouse du LOSC au stade Pierre-Mauroy, avant une trêve qui pourrait être synonyme de grandes manœuvres au sein du club.