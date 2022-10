ASSE Mercato : Une promesse de Saint-Etienne rebondit au FC Nantes

Publié par ALEXIS le 05 octobre 2022 à 19:31

Une jeune promesse formée à l’ ASSE et laissée libre à l’issue de son contrat chez les Verts l’été dernier, aurait rebondi au FC Nantes.

ASSE Mercato : Benkhedim s’entraîne avec la réserve du FC Nantes

Reléguée en Ligue 2, l’ ASSE s’est débarrassée de plusieurs joueurs pendant l’intersaison. Bon nombre d’entre eux ont été laissés libres au terme de leur contrat en juin 2022. Bilal Benkhedim fait partie de cette catégorie. Formé à l’AS Saint-Etienne (2016-2018), il n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe professionnelle où il a fait une dizaine d’apparitions entre 2019 et 2022. Finalement, le milieu offensif n’a pas été retenu chez les Verts et il a filé librement l’été dernier.

N’ayant pas encore signé officiellement avec un nouveau club, il s’entraîne avec la réserve du FC Nantes, selon les informations de Sainté Inside. Si ses prestations avec l’équipe B des Canaris sont satisfaisantes, il n'est pas exclu que Bilal Benkhedim intègre le groupe d’Antoine Kombouaré en difficulté en Ligue 1 ce début de saison.

Bilal Benkhedim en renfort dans l'équipe de Kombouaré ?

En grande difficulté en Ligue 1, le FC Nantes est 16e après 9 journées de championnat. Engagée aussi en Ligue Europa, l'équipe du technicien kanak a enregistré une victoire et une défaite dans le groupe G, en attendant son 3e match contre le SC Fribourg, jeudi à 21h en Allemagne. Pour remonter la pente en L1 et faire une bonne campagne en Coupe d'Europe, Antoine Kombouaré ne se priverait pas de renforts. Alors que Ludovic Blas connaît un coup de mou depuis la fin du mercato, qui a scellé son sort à Nantes, le coach du FCN peut-il donner sa chance à Bilal Benkhedim chez les Canaris ? Aucune certitude, car tout dépendra du niveau de l'ancien joueur de l' ASSE avec la réserve nantaise.