FC Nantes Mercato : Revirement dans le dossier Ludovic Blas !

Publié par Thomas G. le 23 août 2022 à 16:35





FC Nantes Mercato : Annoncé partant depuis plusieurs semaines, Ludovic Blas pourrait finalement quitter le FCN pour s'engager à l'étranger.

FC Nantes Mercato : Revirement de situation dans le dossier Ludovic Blas

L’avenir de Ludovic Blas est toujours en suspens, le milieu français souhaite partir tandis que les Canaris veulent le garder. Les dirigeants nantais savent que cette saison sera compliquée avec la Ligue Europa et perdre un cadre à la fin du mercato pourrait être préjudiciable. Le LOSC s’est montré très entreprenant dans un premier temps en se mettant d’accord avec le joueur. Les Dogues étaient tout proche d’un accord avec le FC Nantes avant qu’Antoine Kombouaré ne mette son veto. Le Stade Rennais s’est également joint à la lutte cette semaine.

Le FC Nantes n’est pas au bout de ses surprises puisqu'un nouveau club vient de faire une entrée remarquée sur le dossier. Selon le compte Twitter

Jorge das Transferências, le Benfica Lisbonne est intéressé par les services de Ludovic Blas. Les Lisboètes seraient prêts à surenchérir sur l’offre de Lille et à offrir 15 millions d’euros. Les dirigeants de Benfica espèrent convaincre les Canaris en atteignant ce montant. Le club portugais se montre confiant quant à l’issue de ce dossier, les Portugais estiment qu’ils ont plus à offrir que le LOSC, le Stade Rennais et le FC Nantes. En cas de signature à Benfica, Ludovic Blas devrait toucher un plus gros salaire et avoir la possibilité de disputer la Ligue des Champions.

FC Nantes Mercato : L'avenir de Ludovic Blas n'est pas encore acté

Les dirigeants de Benfica font en ce moment le maximum pour détourner Ludovic Blas du LOSC. En parallèle, le FC Nantes pourrait accepter une vente de son numéro 10 à l’étranger pour éviter de renforcer un concurrent. Les Canaris pourraient néanmoins se montrer fermes et refuser les approches des Liboètes face au manque de temps pour trouver un remplaçant. Le dossier Ludovic Blas devrait tenir en haleine les supporters nantais jusqu'à la fin du mercato.