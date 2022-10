PSG Mercato : Lionel Messi, une drôle de rumeur après Benfica

Publié par JEAN-LUC D le 06 octobre 2022 à 13:21

Tenu en échec à Lisbonne par le Benfica (1-1), hier soir en Ligue des Champions, le PSG pourrait perdre Lionel Messi lors du prochain mercato hivernal.

PSG Mercato : Lionel Messi déjà de retour au Barça en janvier ?

Auteur d’un magnifique but mercredi soir sur le terrain du Benfica Lisbonne, à l’occasion de la 3e journée de Ligue des Champions, Lionel Messi arrive dans sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 35 ans commence déjà à faire parler les médias à travers le monde. Il y a quelques jours, la journaliste argentine Veronica Brunati, proche des joueurs de l’Albiceleste, a annoncé sur Twitter que « au 1er juillet 2023, Lionel Messi sera un joueur du Barça ».

Une tendance confirmée en Angleterre par le Daily Mail, qui assure que le septuple Ballon d’Or est ouvert à l’idée d’un retour au FC Barcelone. Mais c’est le spécialiste du quotidien madrilène AS, Manu Sainz, qui a livré une information fracassante quelques heures après le choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne. En effet, le journaliste espagnol révèle que le partenaire de Neymar et Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat avec le PSG, mais pourrait même faire son grand retour à Barcelone dès le mois de janvier. Le Barça serait donc finalement prêt à signer un chèque au Paris SG pour récupérer la Pulga à six mois de la fin de son bail en Ligue 1. Un scénario qui ne semble pourtant pas encore préoccupé le footballeur selon son entourage.

Mercato PSG : Le clan Messi calme la presse espagnole

À quelques semaines de la Coupe du Monde, Lionel Messi espère quitter la scène mondiale avec une grande prestation au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain. Alors que son avenir fait jaser dans les médias, l’international argentin ne serait pas vraiment préoccupé par la question de sa situation personnelle. D’après Damian Villagra, journaliste local, le capitaine de la sélection argentine ne se penchera pas sur son avenir avant la Coupe du Monde au Qatar, même si des négociations existent bien avec le Paris SG et le Barça.

Proche du clan Messi, le journaliste Gaston Edul du média TyC Sports indique également que le protégé de Christophe Galtier n’a aucun accord avec son ancien club. Fabrizio Romano confirme lui aussi que Lionel Messi ne pense à l’heure actuelle qu’à sa dernière Coupe du Monde. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi attendrait l’hiver pour faire une proposition concrète au natif de Rosario et tenter de le convaincre de rester encore à Paris au-delà de juin 2023.