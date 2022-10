ASSE : Un attaquant de l'AS Saint-Etienne accuse le coup

Publié par Enzo Vidy le 06 octobre 2022 à 12:21

Auteur d'un formidable début de saison avec l'ASSE, un attaquant de Laurent Batlles semble accuser le coup ces derniers jours.

ASSE : Jean-Philippe Krasso est en panne de buts

Avec 7 buts lors des six premières journées de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso a réalisé un départ canon avec l'AS Saint-Etienne, ce qui lui a valu de connaître sa première sélection avec la Côte d'Ivoire durant la trêve internationale. Mais depuis quelques matchs, l'actuel meilleur buteur du championnat ne trouve plus le chemin des filets. Son dernier but remonte au 30 août lors de son incroyable quadruplé face à Bastia, qui avait permis aux Verts de s'imposer 5-0 et d'enregistrer son premier succès de la saison. C'est donc un début de disette que connaît l'international ivoirien qui va devoir vite marquer pour refaire le plein de confiance.

Sa place de numéro 1 au classement des buteurs de Ligue 2 est également de plus en plus menacée. En effet, l'attaquant des Girondins de Bordeaux Josh Maja arrive à toute vitesse dans le rétroviseur de Jean-Philippe Krasso avec une seule petite longueur de retard sur l'Ivoirien et auteur de six buts sur les cinq derniers matchs. De quoi mettre encore un peu plus de pression sur l'attaquant de l'ASSE.

ASSE : Laurent Batlles toujours considéré comme l'homme de la situation

Actuellement 18e du championnat de Ligue 2, les Stéphanois sont au plus mal. Pourtant, d'anciens joueurs de l'ASSE, et notamment Mickaël Pontal, affirme que la situation va finir par s'arranger d'après une interview pour Le Progrés.

"Le travail de Batlles, du staff et des joueurs va finir par payer. Le foot va vite dans les deux sens mais je pense malgré tout que le club va se maintenir largement. La deuxième partie de championnat sera bien meilleure."

Voilà de quoi rassurer un petit peu les supporters de l'ASSE. Ces derniers n'ont d'ailleurs exprimé aucun signe de mécontentement envers Laurent Batlles qui semble avoir le soutien et la confiance de tout un peuple. Il en aura bien besoin pour le déplacement compliqué qui approche. Ce sera à Sochaux, actuel deuxième du championnat, lundi prochain.