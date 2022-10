ASSE Mercato : Les Verts plombés par une signature en attaque ?

Publié par Ange A. le 06 octobre 2022 à 06:41

Auteur d’un début de saison prometteur avec l’ ASSE, Jean-Philippe Krasso marque le pas depuis la signature d’un nouvel attaquant.

ASSE Mercato : Jean-Philippe Krasso à l’arrêt à Saint-Étienne

L’AS Saint-Étienne est loin de réaliser un retour enchanteur en Ligue 2. Relégués cette saison dans l’antichambre de Ligue 1, les Verts visent pourtant un retour rapide dans l’élite. Mais pour le moment la bande à Laurent Batlles est encore loin d’arborer la tunique d’un sérieux candidat à la montée. Le club ligérien ne pointe qu’à la 18e place après 10 journées de championnat. Homme fort de Saint-Étienne au début de saison, Jean-Philippe Krasso traverse désormais une période à vide.

Le néo-international ivoirien avait inscrit 7 buts et délivré une passe décisive après 6 journées de L2. Mais depuis son association avec Ibrahima Wadji, recruté cet été, l’avant-centre stéphanois est à la peine. Il n’a délivré que deux passes décisives. Pour Laurent Hess, Krasso est affecté par les nouveaux choix tactiques de Batlles.

La raison de la mauvaise passe de Krasso avec les Verts

Le journaliste de But Football souligne que Jean-Philippe a été repositionné suite à la signature de Wadji. Laurent Batlles espérait notamment des étincelles en associant les deux hommes sur le front de son attaque. Mais les résultats actuels sont loin d’être ceux escomptés. L’attaquant sénégalais lui-même ne compte qu’un but et une passe décisive en quatre matchs avec l’AS Saint-Étienne. Pour la source, Jean-Philippe Krasso est le grand perdant de ce duo d’attaque, puisque cela fait désormais quatre rencontres qu’il ne marque pas. De quoi jeter un froid cette paire d’attaque.

« Voilà désormais quatre matches que "Jipé" ne marque pas. Depuis son quadruplé contre Bastia. Et depuis qu’il est associé à Ibrahima Wadji, aussi, et que l’arrivée de ce dernier a incité Laurent Batlles à le repositionner en soutien du Sénégalais, en 9 et demi… Alors que le duo avait affiché de belles promesses contre Bordeaux (2-0), avec un but de Wadji, l’ASSE n’a pris qu’un point sur les deux dernières journées. A se demander si on ne se serait pas un peu vite emballés ».