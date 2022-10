ASSE : Une promesse défensive renforce l'AS Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 06 octobre 2022 à 14:21

À l'approche du choc contre le FC Sochaux en Ligue 2, Laurent Batlles et l'ASSE ont enregistré un renfort important au poste de défenseur central.

ASSE : Laurent Batlles acte le retour d’un défenseur central

La saison s’annonce longue pour l’AS Saint-Etienne, toujours 18e du championnat de Ligue 2, qui se déplacera à Sochaux lundi prochain pour le compte de la 11e journée. Une tâche complexe pour Laurent Batlles et ses joueurs qui souhaitent rapidement renouer avec la victoire après une défaite (Guingamp) et un nul (Grenoble) lors des deux dernières journées. Face au 3e de Ligue 2, l’équipe ligérienne cherchera à déjouer les pronostics, répétant le même schéma que face aux Girondins de Bordeaux (victoire 2-0) il y a quelques semaines. Pour ce faire, l’ ASSE pourra compter sur un retour important en défense, celui de Saïdou Sow.

Absent du groupe professionnel depuis le succès contre Bastia (5-0) fin août, l’international guinéen va faire son grand retour dans l’équipe de Laurent Batlles, apportant de la profondeur à un secteur de jeu peu fourni. Blessé à la cheville et forfait pour les rencontres internationales durant la trêve, le jeune talent stéphanois s’entraînait et jouait avec l’équipe réserve ces derniers temps, comme le dévoile le site EVECT. Le média pro ASSE annonce que le joueur a enfin fait son retour dans le groupe pro et postule à une place pour le déplacement à Sochaux lundi soir. De bonne augure pour Laurent Batlles qui, en parallèle, a appris la blessure de Léo Pétrot.

ASSE : Léo Pétrot out face au FC Sochaux

Arrivé à l’AS Saint-Etienne durant le mercato estival en provenance du FC Lorient, Léo Pétrot devrait manquer le prochain match des Verts contre le FCSM. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, le joueur de 25 ans serait "out" pour le choc de lundi. En cause, une gêne physique qui pourrait l’éloigner des terrains pour une courte durée. Formé à l’ ASSE, le joueur s’était progressivement installé dans le onze de départ de Batlles ces dernières semaines, aux côtés des deux autres recrues défensives, Jimmy Giraudon et Anthony Briançon.