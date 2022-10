ASSE Mercato : Vente, Blockapital veut racheter Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 06 octobre 2022 à 16:21

Un temps laissée en standby, la vente de l'ASSE serait de nouveau dans les petits papiers. L'AS Saint-Etienne pourrait prochainement être rachetée.

Vente ASSE : La vente relancée à l’AS Saint-Etienne

Comme un air de déjà vu, le dossier de la vente ASSE ressurgit ces derniers jours pour le meilleur et pour le pire. Depuis l’annonce de la mise en vente du club ligérien par les deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo en 2021, de nombreux candidats au rachat se sont succédés sans jamais finaliser un quelconque deal. Plus d’un an plus tard, l’AS Saint-Etienne est toujours sous l’égide du très critiqué duo présidentiel, mais cela pourrait rapidement évoluer.

Si l’on se souvient encore du controversé Norodom Ravichak, prince héritier du Cambodge, qui semblait un temps proche du rachat, c’est plus récemment David Blitzer qui paraissait enclin à reprendre l’écurie verte. L’investisseur américain, qui avait gagné la confiance des supporters, clamait haut et fort son envie de reprendre l’ ASSE mais un imbroglio quelque peu mystérieux a finalement fait capoter l’opération.

« Les actionnaires de l’ ASSE tiennent à faire savoir que, contrairement à ce qui a pu être écrit dans la presse, ils n’ont reçu à ce jour aucune offre ferme de rachat du club », avait communiqué la direction stéphanoise après ce nouvel échec de la vente.

Alors qu’on pensait ce dossier clos, le média Poteaux Carré a révélé cette semaine l’intérêt d’un colosse américain pour Sainté. Si peu d’informations circulaient autour de cet intérêt, la source a enfin donné le nom de ce potentiel repreneur.

ASSE Mercato : Blockapital intéressé par l’AS Saint-Etienne

Comme le révèle le média stéphanois, l’investisseur américain désireux de racheter les Verts serait Blockapital, une entreprise spécialiste de l’investissement immobilier par Tokenisation (cryptomonnaie). Le projet du groupe serait de lever, d’ici la fin de l’année, 100 millions d’euros pour reprendre l’écurie ligérienne (1 millions de tokens d’une valeur de 100€). Un projet qui, selon la source, serait basé sur la rentabilité à court et moyen terme et le trading. Une annonce surprenante qui ne devrait pas faire l’unanimité au sein du Peuple Vert.