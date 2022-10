Mercato OL : Peter Bosz affiche sa surprise pour une recrue

Publié par Ange A. le 07 octobre 2022 à 03:01

Peter Bosz est revenu sur la signature d’une pépite de Ligue 2 à l’ OL cet été. Le Néerlandais est surpris par son intégration.

Mercato OL : Peter Bosz en pince pour Johann Lepenant

L’Olympique Lyonnais va tenter de mettre fin à sa mauvaise spirale ce vendredi. L’ OL reçoit le Toulouse FC en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. En marge de cette rencontre, Peter Bosz a dévoilé son coup de cœur du dernier mercato de Lyon. Le technicien néerlandais est sous le charme de Johann Lepenant. Le milieu de 19 ans recruté en provenance de Caen cet été est un titulaire en puissance chez les Gones. De quoi surprendre l’entraîneur lyonnais qui ne l’attendait pas forcément à ce niveau vu son âge.

« On a souvent parlé de Johann, pour moi c’est une surprise aussi. Quand tu viens de Ligue 2, à 19 ans, normalement tu as besoin de temps pour t’adapter à ce niveau-là. Dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant j’aimerais bien ne pas parler d’un seul joueur. Dans cette situation on va s’en sortir ensemble, avec toute l’équipe. »

Un Baby-Gone salue le coup double d’Aulas cet été

Comme l’indique Peter Bosz, l’Olympique Lyonnais compte sur toutes ses forces vives pour sortir de cette mauvaise passe. Le septuple champion de France reste sur quatre défaites de rang en championnat. L’entraîneur de l’ OL dispose notamment d’éléments d’expérience comme Alexadre Lacazette et Corentin Tolisso. L’avant-centre et le milieu tricolores ont tous les deux effectuer leur retour dans leur club formateur cet été. Des retours à Lyon salués par Castello Lukeba.

Le jeune défenseur central lyonnais est ravi de pouvoir évoluer aux côtés de ces Baby-Gones qu’il érige en exemples. Interrogé par Onze Mondial, le défenseur de 19 ans salue le professionnalisme de ces aînés qui lui prodiguent des conseils. « Au quotidien, ils nous conseillent, nous apportent leur expérience. Je suis content qu’ils soient de retour », a-t-il confié au magazine.