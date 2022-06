OL Mercato : Après Lacazette, un grand retour se profile à Lyon

Publié par Ange A. le 30 juin 2022 à 09:15

OL Mercato : Après Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais est en passe de récupérer Corentn Tolisso. Son retour est imminent.

OL Mercato : Ça se précise pour le retour Tolisso à Lyon

L’Olympique Lyonnais entend se relever après sa mauvaise saison. L’ OL a terminé à la 8e place de Ligue 1. Bien que privé que Coupe d’Europe la saison prochaine, le club rhodanien reste attractif sur le marché des transferts. Le club rhodanien s’est offert les services du prometteur Johann Lepenant, arrivé en provenance du Stade Malherbe de Caen. Alexandre Lacazette et Rémy Riou ont également effectué leur retour à Lyon, leur club formateur. L’attaquant et le portier étaient respectivement en fin de contrat à Arsenal et à Caen. Aux dernières nouvelles, un autre Baby-Gone serait proche de revenir au club. Également libre de tout contrat, Corentin Tolisso pourrait retourner à Lyon. RMC Sport vient de lâcher un énorme indice sur la signature de Tolisso.

Visite médicale pour Corentin Tolisso

La radio révèle que l’Olympique Lyonnais a avancé dans ce dossier. À tel point que le milieu de terrain de 27 ans va passer sa visite médicale dans les prochaines heures. La signature de son contrat devrait suivre après avoir satisfait aux examens cliniques. Une belle opération se profile donc pour l’ OL de Jean-Michel Aulas. Le club rhodanien avait empoché 41,5 millions d’euros pour céder son crack au Bayern Munich. Il s’apprête donc à revenir gratuitement dans son club formateur après une riche expérience avec le Rekordmeister.

Corentin Tolisso a notamment tout remporté sur le plan collectif avec le décuple champion d’Allemagne en titre. Mais il était loin d’être un titulaire indiscutable en Bavière. Avec le possible départ d’Houssem Aouar, Tolisso devrait retrouver un temps de considérable sous Peter Bosz. De bon augure pour prétendre à une place pour le Mondial prévu au Qatar en fin d’année.