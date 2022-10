PSG Mercato : Paris SG ou Barça, Messi fait une annonce forte !

Publié par JEAN-LUC D le 07 octobre 2022 à 12:23

Tiraillé entre une prolongation avec le Paris Saint-Germain ou un retour au Barça l’été prochain, Lionel Messi a fait une annonce forte sur son avenir.

PSG Mercato : Lionel Messi annonce sa retraite internationale

Au lendemain du choc de Ligue des Champions entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain, Lionel Messi s’est livré comme jamais à la faveur d’une interview accordée à Star+. Si le Paris Saint-Germain aimerait le conserver au-delà de juin 2023 et la fin de son contrat signé en août 2021, et que le FC Barcelone travaille déjà sur son retour pour l’été prochain, la Pulga n’a pas encore arrêté de décision concernant son avenir. Toutefois, l’international argentin de 35 ans est convaincu d’une chose : la Coupe du Monde, qui aura lieu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022, sera sa dernière. Interrogé sur son futur avec l’Albiceleste, le coéquipier de Neymar et Mbappé a notamment déclaré :

« Si c'est ma dernière Coupe du monde ? Oui, sûrement oui, sûrement oui (...) Je compte les jours jusqu'à la Coupe du Monde, la vérité est que oui, il y a un peu d'anxiété de vouloir que ça arrive maintenant et la nervosité de se dire bon. On y est, qu'est-ce qui va se passer, c'est la dernière, d'un côté on ne peut pas attendre que ça arrive et d'un autre côté on a peur de vouloir que ça se passe bien. »

Poursuivant, le meneur de jeu du Paris SG s’est également prononcé sur son après.

PSG Mercato : Lionel Messi annonce la couleur pour son après

Après avoir survolé la planète football durant deux décennies, Lionel Messi est conscient qu’à 35 ans révolus, la retraite pointe déjà son nez. Évoquant sa vie après le football, le milieu offensif du Paris Saint-Germain assure qu’il ne sera pas entraîneur, même s’il ne ferme pas forcément cette porte. « Je ne serai pas entraîneur, mais Zidane disait ça et ensuite il a été coach et a gagné la Ligue des champions », a confié Lionel Messi.

Néanmoins, le protégé de Christophe Galtier se verrait bien dans la peau d’un directeur sportif, même si là aussi, il n’a pas encore les idées bien claires. « J’aime la direction sportive, former un groupe, accompagner l'entraîneur, mais tout n'est pas encore clair à 100% non plus », a expliqué la star du Paris SG.