FC Nantes : Kombouaré lance un premier avertissement au SRFC

Antoine Kombouaré s’est projeté sur le derby contre le Stade Rennais après la défaite du FC Nantes jeudi contre Fribourg (2-0).

Les temps sont durs pour le FC Nantes. Balayés par l’AS Monaco (4-1) en championnat, les Canaris ont essuyé un nouveau revers jeudi soir en Ligue Europa. Le FCN a plié l’échine en deuxième mi-temps face au SC Fribourg (2-0) lors de la 3e journée de C3. Défait en Allemagne, le club des bords de l’Erdre compte désormais quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs. Rien de rassurant avant le grand rendez-vous qui attend les Jaune et vert dimanche à Rennes. Nantes affronte le Stade Rennais lors de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un rendez-vous sur lequel se projette déjà Antoine Kombouaré, l’entraîneur nantais.

Le coach du FC Nantes s’est exprimé sur ce derby au sortir de la défaite des Canaris contre Fribourg. Le technicien kanak attend un match référence pour relancer la machine. Le FCN n’est que 16e de Ligue 1 avant son périlleux déplacement au Roazhon Park. La tâche s’annonce d’autant plus ardue que le Stade Rennais reste sur huit matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Actuel 6e au classement, le SRFC vient d’aligner deux victoires successives. Jeudi, Rennes a dominé le Dynamo Kiev (2-1) en Ligue Europa. Mais pas de quoi inquiéter un Antoine Kombouaré optimiste pour ce derby.

« Il y a de la frustration de la déception et même de la colère mais pas d’abattement. Dès demain, on va mobiliser tout le monde pour repartir au combat et aller chercher un gros résultat à Rennes. »