FC Nantes : Le responsable de la défaite à Fribourg démasqué

Publié par Ange A. le 07 octobre 2022 à 02:21

Antoine Kombouaré a accablé un de ses poulains après la nouvelle défaite du FC Nantes jeudi en Ligue Europa contre le SC Fribourg (2-0).

FC Nantes : Les Canaris chutent de nouveau contre Fribourg

La série noire se poursuit pour le FC Nantes. Après la gifle reçue contre l’AS Monaco en championnat, Nantes s’est de nouveau incliné jeudi soir en Coupe d’Europe. En déplacement sur la pelouse du SC Fribourg, les Canaris ont été défaits (2-0). Après un premier acte correct soldé par un score nul, le club des bords de l’Erdre a chuté dans le second avec deux buts concédés. Suite à sa nouvelle défaite, le FCN cale à la 3e place de son groupe, à six unités de son bourreau du soir, leader. Dans l’autre rencontre de la poule, Qarabag a corrigé l’Olympiakos (0-3), dernier du groupe. Entraîneur des Jaune et vert, Antoine Kombouaré s’est exprimé sur cette nouvelle contreperformance de Nantes. L’occasion pour le technicien kanak de désigner le responsable de cette défaite.

Antoine Kombouaré accable l’un de ses chouchous

Pour Antoine Kombouaré, sans la perte de balle de Pedro Chirivella au retour des vestiaires, Fribourg n’aurait pas ouvert le score. L’entraîneur du FC Nantes estime que le milieu espagnol aurait pu mieux négocier ce ballon. Daniel-Kofi Kyereh a profité de cette erreur pour aller tromper Alban Lafont. Il sera imité quelques minutes plus tard par Vincenzo Grifo (72e).

« L’entame de la deuxième période avec ce but nous fait très mal. C’est encore une erreur comme contre Monaco (4-1) dimanche. Pedro glisse sur le ballon. Il aurait dû dégager. Ça nous fait très mal. Fribourg est solide. Mais on fait une bonne première période. C’est encore une erreur qui nous cause de gros dégâts ».

Battu par Fribourg, le FCN ne s’est pas rassuré avant son déplacement sur la pelouse du Stade Rennais dimanche prochain. Le SRFC a dominé le Dynamo Kiev (2-1) pour bien préparer ce classique du championnat.