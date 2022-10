OGC Nice : Racisme concernant Galtier, Rivère éteint la rumeur

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2022 à 23:53

Le président de l’ OGC Nice a tenté de baisser la tension entre Galtier et Fournier. Rivère dément la rumeur sur le racisme concernant l’ex-coach niçois.

OGC Nice : Julien Fournier accuse Galtier de choses graves

Christophe Galtier (56 ans) et Julien Fournier (48 ans), respectivement ancien entraineur de l’ OGC Nice et ex-directeur du Football du même club ne s’entendaient pas avant leur départ du club azuréen. Le premier a été transféré du Gym par le PSG, le 5 juillet 2022. Quant au deuxième, il a été viré le 6 juillet 2022. Il a rebondi à Parme où il est nommé directeur sportif du club de série B depuis le 12 septembre 2022. Les relations difficiles entre Christophe Galtier et Julien Fournier se sont envenimées, même après leur séparation. Dernièrement, le dirigeant a accusé l’entraineur de « choses graves qui le touchent sincèrement et profondément ». Il avait déclaré sur RMC sport dans After Foot :

« C’est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotique. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe. »

Pas de racisme dans le sujet avec Galtier, selon Rivère

Ce vendredi, Jean-Pierre Rivère, invité dans la même émission et sur la même chaine, a tenté de calmer le jeu entre ses deux anciens collaborateurs à l' OGC Nice. Il a démenti la rumeur de racisme concernant Christophe Galtier.

« Je suis parfaitement au courant de tout ce qui a pu se dire, car j’y ai participé. […] Je lui ai dit (à Fournier, ndlr), ça pouvait laisser planer le doute sur plein de sujets. Au début, on ne sait pas de quoi on parle. C’est ce qui m’a un peu gêné. Je connais Christophe, je connais Julien, ça a frité, ça arrive. Il n’y a pas eu de problème par rapport au ramadan. Il n’y a pas de racisme dans ce sujet-là avec Christophe. »