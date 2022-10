PSG : Al-Khelaïfi pique une colère après Benfica, l’UEFA saisit !

Publié par JEAN-LUC D le 08 octobre 2022 à 09:33

Nasser Al-Khelaïfi enrage après le match de Ligue des Champions à Lisbonne contre le Benfica, mercredi passé. Le président du PSG a décidé de saisir l’UEFA.

Des supporters du PSG dénoncent des fouilles inappropriés à Lisbonne

Après avoir effectué le déplacement au Portugal pour soutenir leur équipe face au Benfica Lisbonne, lors de la troisième journée de Ligue des Champions, des supporters du Paris Saint-Germain ont dénoncé des fouilles corporelles « choquantes » et « disproportionnées », mercredi soir, à l’entrée du Stade de Luz. « Nous sommes en mesure de confirmer les témoignages détaillant des fouilles corporelles disproportionnées lors du match Benfica-PSG. Ces témoignages ont été confirmés lors d'entretiens avec plusieurs supporters du PSG qui assistaient au match », a écrit Football Supporters Europe (FSE) sur son compte Twitter.

Selon des témoignages recueillis par France Bleu, une supportrice présente à Lisbonne a évoqué des palpations « choquantes, la main à l'intérieur de (son) sous-vêtement pendant une bonne minute, avant de (lui) mettre la main longuement dans (son) entrejambe. » Une autre fan du PSG a accusé une stadière de lui avoirvpalpé les seins longuement. « Si j'avais su parler portugais, j'aurais pu porter plainte pour agression sexuelle », a confié une Ultra à la radio francilienne.

« Nous étudions la question avec les groupes du PSG, (l'association portugaise des supporters) Adeptos Portugal, notre réseau d'avocats portugais et avons fait part du problème à l'UEFA », a précisé FSE. Des plaintes similaires avaient déjà été émises cette saison à l'encontre de Benfica. Face aux nombreuses plaintes de ses supporters, le Paris SG a décidé de réagir.

Nasser Al-Khelaïfi sollicite l’UEFA après Benfica-PSG

D’après les renseignements recueillis par France Bleu Paris et RMC Sport, le Paris Saint-Germain a décidé de saisir l'UEFA pour faire toute la lumière sur ces agissements des autorités avec « les coups de matraques » sans raison et les « fouilles choquantes » réalisées sur ses supporters avec des gestes obscènes dénoncés par plusieurs d’entre eux. Selon des sources auprès de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi est pleinement conscient de ce qui s'est passé à Lisbonne et est très inquiet au nom des supporters.

Afin d'appuyer le dossier, le président du PSG incite « vivement » les personnes qui ont vécu les faits de se présenter à la police « S.T.A.D.E » dans le XVe arrondissement de Paris. De son côté, le SL Benfica, également alerté, assure n’avoir rien à se reprocher et souligne que « les fouilles des supporters du PSG ont été effectuées sous la supervision de la police et aucune irrégularité n'a été signalée. La fouille des supporters a été accompagnée par des représentants du PSG, et là encore aucune irrégularité n'a été signalée. »

Le dossier est désormais en instruction et une réponse de l'UEFA est attendue.