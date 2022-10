Mercato PSG : Galtier à la base d’un transfert étonnant en janvier ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 octobre 2022 à 15:00

Peu utilisé par Christophe Galtier, un défenseur envisagerait de faire ses valises pour quitter les rangs du PSG à la faveur du prochain mercato hivernal.

PSG Mercato : Un international espagnol veut quitter le Paris SG

En remplaçant Nuno Mendes contre le Benfica Lisbonne, mercredi soir au stade de Luz, à l’occasion de la troisième journée de Ligue des Champions, Juan Bernat a atteint la barre des 100 matches officiels disputés sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le latéral gauche de 29 ans est devenu le 110e joueur à atteindre cette barre symbolique avec les Rouge et Bleu. Mais d’après les informations divulguées ces dernières heures par Média Foot, l’ancien joueur du Bayern Munich pourrait ne pas aller au terme de son engagement avec le PSG, soit jusqu’en juin 2025. Relégué sur le banc de touche depuis le début de la saison par Christophe Galtier, l’international espagnol nourrirait des envies d'ailleurs. Et deux clubs européens seraient d’ores et déjà sur les rangs pour l’accueillir dès le prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Juan Bernat dans les plans de Valence et du Benfica

En effet, à en croire les renseignements de Média Foot, le Benfica Lisbonne serait fortement intéressé par le profil de Juan Bernat. Le club lisboète aurait même déjà entamé des négociations avec l’entourage du coéquipier de Sergio Ramos en vue d’un transfert durant le marché de janvier. Satisfaits du renfort de Julian Draxler l’été dernier, les Diables Rouge aimeraient profiter de leur excellente relation avec le Champion de France en titre pour tenter de récupérer Bernat dans quelques mois.

Toujours selon la même source, le natif de Cullera aurait également la possibilité de retourner en Liga. Le média francilien révèle notamment que Juan Bernat serait dans le viseur de son club formateur, Valence CF. Alors que José Garcia est annoncé au FC Barcelone pour succéder à Jordi Alba, le club valencien aimerait rapatrier son ancien joueur pour renforcer l’équipe de Gennaro Gattuso. Reste maintenant à savoir lequel de ces deux clubs passera effectivement à l’offensive pour Bernat durant l’hiver.