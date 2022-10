SRFC-Nantes : Bruno Genesio annonce la couleur avant le derby

Présent en conférence de presse ce samedi, Bruno Genesio a livré ses premières impressions avant le match du SRFC contre le FC Nantes.

Après sa belle victoire contre le Dynamo Kiev (2-1) en Ligue Europa jeudi, le Stade Rennais veut récidiver face au FC Nantes dans un derby qui promet. Les Rouge & Noir sont sixièmes de Ligue 1 avec sept points de retard sur le FC Lorient, troisième avec 22 points, et voudront gagner pour continuer de s'accrocher au podium.

Présent en conférence de presse ce samedi, l'entraîneur du SRFC Bruno Genesio a livré ses premières impressions sur le match à jouer contre Nantes :

« Ce sont des matchs à part, où beaucoup de choses se passent dans l'envie, l'agressivité. Tous les matchs qu'on a joué contre Nantes ont été tendus et je m'attends a la même chose demain. On sera sur le meme pied d'estale »

Également présent devant les journalistes pour livrer son ressenti avant la rencontre face aux Canaris, l'attaquant français Martin Terrier se dit très excité à l'idée de jouer ce derby :

« C'est toujours un match particulier pour nous et les supporters. À titre personnel, ça s'est toujours bien passé pour moi. Quand on n'est pas issu de la région, c'est plus dur de s'imprégner du derby mais on sent un engouement particulier quand il approche. »