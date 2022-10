FC Nantes Mercato : Kombouare balance sur Kita avant le SRFC

Publié par Ange A. le 09 octobre 2022 à 08:16

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré en a remis une couche sur sa relation avec Waldemar Kita en marge du derby contre le SRFC.

FC Nantes : Antoine Kombouaré dans le dur chez les Canaris

Le FC Nantes traverse une crise. Avant son déplacement sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche, le FCN reste sur cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Le club des bords de l’Erdre a notamment concédé quatre défaites dans cet intervalle. Son déplacement à Rennes s’annonce périlleux et pourrait coûter cher à Antoine Kombouaré. Le SRFC reste sur une série de huit matchs sans défaite et vient d’aligner deux succès de rang. Le technicien kanak doit trouver la formule pour relancer la machine face à un adversaire en forme. Au moment où Nantes traverse cette mauvaise passe, son entraîneur a été interrogé sur sa relation avec sa direction, notamment le président Waldemar Kita.

Pas de tension entre Kita et Kombouaré ?

Encore en poste, Antoine Kombouaré estime bénéficier de la confiance de ses dirigeants. Le FC Nantes n’est 17e de Ligue 1 avant son derby contre le Stade Rennais. Les Canaris viennent de subir leur deuxième de rang en Ligue Europa et sont avant-derniers de leur groupe. Mais pas de quoi inquiéter l’entraîneur des Jaune et vert qui ne souhaite que surmonter cette crise de résultats, soutenu par la direction du FCN ou pas. Réputé impulsif, Waldemar Kita aurait déjà coupé court concernant son coach au vu de la série actuelle. Il n’en est rien (pour le moment) et le technicien kanak espère ramener un résultat du Roazhon Park.

« Je pense avoir le soutien de ma direction. Je n’ai pas besoin de soutien quand ça gagne et je n’ai pas besoin de soutien quand on perd. Je travaille. Je ne me pose pas ces questions. Je me pose des questions pour améliorer le travail de mon groupe », a-t-il confié en conférence de presse.