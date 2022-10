OL : Le vestiaire lyonnais ne croit plus en Peter Bosz

Publié par Dylan le 09 octobre 2022 à 09:43

Plus que jamais sur la sellette à l'OL, l'entraîneur allemand Peter Bosz ne compte plus beaucoup de soutiens au sein du vestiaire rhodanien.

OL : Peter Bosz seul au monde à Lyon ?

En dépit du match nul concédé à domicile face au Toulouse FC (1-1), Peter Bosz n'a plus beaucoup d'espoir de rester à l'Olympique Lyonnais. Alors que les rumeurs persistent quant aux éventuels remplaçants à son poste, l'entraîneur allemand ne compte plus vraiment de soutiens dans le vestiaire rhodanien. Peu après le match face aux Violets, le buteur des Gones Alexandre Lacazette s'est même permis de tacler discrètement son coach en lui reprochant ses méthodes.

Peter Bosz a tout même reçu un soutien inattendu après le match contre le Toulouse FC : celui de... Philippe Montanier, l'entraîneur du club haut-garonnais. Mais du côté de Lyon, plus personne ne semble réelement avoir confiance en lui. La direction lyonnaise a déjà lancé plusieurs avertissements au technicien de 58 ans, lui rappelant que le podium devait être retrouvé le plus vite possible.

OL : Un vestiaire lyonnais hypocrite vis à vis de Peter Bosz?

Agacé par les tensions qui règnent en interne, Peter Bosz aurait décidé de régler ses différends avec ses joueurs d'après le journal L'Equipe. Mais d'après la source, le vestiaire lyonnais se serait montré hypocrite vis à vis de l'ancien du Bayer Leverkusen :

« En marge de son vif mais bref échange avec Alexandre Lacazette, hier, Peter Bosz a demandé à ses joueurs que ceux qui avaient un problème avec lui se signalent afin de le lui faire savoir. Et personne n'a pris la parole. » rapporte ainsi L'Equipe.

Et ce n'est pas tout : d'après une source proche du club rhodanien, l'équipe ne verrait plus Peter Bosz comme leur entraîneur en dépit des rumeurs insistantes sur son départ et des mauvais résultats qui s'enchaînent :

« Toute l'équipe a le sentiment qu'il est sur le point de démissionner. C'est ce week-end que Bosz a vraiment pris conscience que les joueurs cadres n'étaient plus derrière lui. » a déclaré cette source auprès de L'Equipe.

Parmi les successeurs potentiels de Peter Bosz, on peut citer le duo Gueïda Fofana - Cláudio Caçapa, l'ancien entraîneur rhodanien Rémi Garde ou encore Laurent Blanc.