Real Madrid : ​Iker Casillas fait son coming-out « je suis gay »

Publié par Gary SLM le 09 octobre 2022 à 15:27

Iker Casillas, ex-légendaire gardien de but du Real Madrid, vient de faire son coming-out sur Twitter. L'ancien portier est "gay" et l'a affirmé dans un tweet.

Iker Casillas balance son homosexualité à la face du monde

Des gays, il y en a bien dans le monde du football et ils commencent de plus en plus à le faire savoir ouvertement. Si plusieurs joueurs gardent secret leur penchant sexuel, ce n'est désormais plus le cas pour Iker Casillas, ancien gardien de but du Real Madrid et ex-international espagnol de 41 ans. Il en aura mis du temps avant de se libérer comme il vient de le faire sur Twitter.

« J’espère que vous me respecterez : je suis gay. », c'est le message posté par le portier qui a mis fin à sa carrière footballistique au FC Porto à la fin de la saison 2018-2019. La question que se posent beaucoup de nombreuses personnes est de savoir pourquoi Casillas a attendu aussi longtemps avant de se mettre à nu.

Avait-il peur des réactions de ses anciens coéquipiers du temps où il jouait encore au football ? Est-ce la réaction du public, prompte à traiter des joueurs noirs de singes, qu'il refusait d'affronter ? Quel que soit le temps qu'il aura mis, une chose est certaine, le monde entier sait désormais qu'il est gay et cela ne devrait rien changer à la brillante carrière de gardien de but qu'on lui connait.

Qui est Casillas ?

Iker Casillas, né le 20 mai 1981 à Mostoles, est un footballeur international espagnol ayant évolué au poste de gardien de but. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football, il a remporté 1 Coupe du monde avec l'Espagne en 2010.

Avec le Real Madrid, son club formateur, qui l'a lancé au haut niveau dès l'âge de 16 ans la saison 1990-1991, il a remporté tous les trophées possibles. L'ex-gardien espagnol a à son actif 5 titres de champion d’Espagne, 2 Coupes du Roi, 4 Supercoups d’Espagne, 3 Ligue des Champions ou encore 2 titres de à l'Euro 2008 et 2012.