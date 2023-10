Régulièrement sous le feu des critiques, le gardien de but du PSG, Gianluigi Donnarumma, a reçu le soutien inestimable d’une ancienne légende du Real Madrid.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma renvoyé à Milan pour Mike Maignan ?

Il y a quelques jours, le journaliste Jonathan Johnson a révélé que Mike Maignan pourrait prochainement devenir un objectif pour le Paris Saint-Germain. Pas entièrement satisfait des performances de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale songerait notamment à un échange avec l’AC Milan pour récupérer son ancien Titi.

« Une possibilité intéressante, et ce n’est qu’une possibilité pour le moment, serait que le PSG rapatrie son ancien joueur de l’équipe de jeunes Mike Maignan. Il est désormais le n°1 français et nous avons vu le noyau français du PSG croître rapidement avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Il devient donc de plus en plus important pour le PSG d'avoir des joueurs français à des postes clés », a expliqué le journaliste lors de sa chronique pour Caught Offside. Mais pour Iker Casillas, ce serait une belle erreur de se séparer de l’international italien de 24 ans.

Iker Casillas : « Gianluigi Donnarumma est fort »

Tantôt impressionnant, tantôt fébrile, Gianluigi Donnarumma ne parvient pas encore à aligner des performances irréprochables depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2021. En sélection également, les dernières prestations du protégé de Luis Enrique ont suscité de vives critiques. Une situation qui désole l’ex-mythique dernier rempart du Real Madrid, Iker Casillas.

« Gianluigi Donnarumma est fort et je suis désolé qu’il ait été beaucoup critiqué ces derniers temps. Dans l’Euro qu’il a remporté, il était le protagoniste principal. Mais maintenant, il paye également les moments difficiles du PSG. Il a commencé à 16 ans presque, comme moi et Buffon, et cela demande vraiment beaucoup de courage », a expliqué Iker Casillas au cours du festival du sport à Trento.