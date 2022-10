PSG : Une importante absence pour Galtier contre le Benfica

Publié par JEAN-LUC D le 10 octobre 2022 à 13:10

Le PSG accueille le Benfica demain soir pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. Christophe Galtier compte une grosse absence.

Le PSG privé de sa star contre Benfica mardi

L’information n'a pas mis longtemps à être confirmée. C'est un véritable mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain en vue du choc de demain contre le Benfica Lisbonne pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions. En effet, alors que le quotidien L’Équipe a montré de l’optimisme ce matin, d’autres médias hexagonaux assurent toutefois que Lionel Messi pourrait finalement manquer la rencontre contre l’équipe portugaise ce mardi au Parc des Princes.

D’après le journaliste Marc Mechenoua de Goal France, « Messi et Navas sont absents du dernier entraînement avant la réception de Benfica mardi soir au Parc des Princes. Tout comme Renato Sanches ». L’attaquant de 35 ans était touché au mollet lors du match aller à Benfica mercredi dernier. La participation de l’international argentin au match de demain est donc incertaine. Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, blessés, étaient aussi absents ce lundi au Camp des Loges. De son côté, le journal Le Parisien affirme même que le coéquipier de Neymar et Mbappé ne sera pas dans le groupe de Galtier pour affronter les Aigles de Lisbonne, une information confirmée dans la foulée par L'Equipe et RMC Sport.

Unique buteur du PSG lors du match aller au Stade de Luz, la Pulga ne sera donc pas de la partie pour le deuxième acte mardi soir au Parc des Princes. En l’absence de Messi, Christophe Galtier pourrait alors s’appuyer sur les Espagnols Carlos Soler ou Pablo Sarabia pour accompagner Neymar et Mbappé aux avant-postes des Rouge et Bleu.

La compo probable du PSG face au Benfica :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : S. Ramos, Marquinhos, Danilo

Milieux de terrain : A. Hakimi, M. Verratti, Vitinha, J. Bernat

Attaquants : Neymar, K. Mbappé, C. Soler