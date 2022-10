OM : Tudor s’est trompé, le trio offensif vivement critiqué

Publié par Timothée Jean le 10 octobre 2022 à 21:30

Suite à la défaite étonnante de l’ OM face à l’AC Ajaccio (1-1), les critiques se multipliant concernant les choix tactiques d'Igor Tudor.

OM : Gerson, Payet, Sanchez, un trio en manque d’inspiration

Alors qu’ils étaient à la fois invaincus en championnat et incapables de prendre des points en Ligue des Champions, les Marseillais ont réalisé une belle victoire face au Sporting Portugal (4-1) à domicile. En attendant le match retour décisif à Lisbonne, l’ OM devait assurer face à l’AC Ajaccio. Cette rencontre était considérée comme une simple formalité à remplir, tant le club phocéen restait imbattable en championnat cette saison.

Confronté à un calendrier infernal, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a alors décidé de faire tourner son effectif pour ce match comptant pour la 10e journée de Ligue 1. Les remplaçants habituels, Gerson, Dimitri Payet ou encore Alexis Sanchez, étaient très attendus pour ce match. Ils devaient profiter de cette opportunité pour se lancer sous le maillot phocéen et regagner la confiance de leur entraîneur. Mais à l’image du club phocéen, les trois hommes ont sérieusement déçu avec une performance globale, jugée insuffisante.

D’ailleurs, l’ancien consultant de Canal Plus, Pierre Ménès a pointé le manque d'inspiration du trio offensif de l’ OM, assurant que l’entraîneur Igor Tudor s’était trompé en alignant Gerson, Dimitri Payet et Luis Sanchez, car ces trois joueurs font preuve d’une association de plus en plus défaillante. « On a l'impression que ces trois joueurs se tirent vers le bas (…) Gerson, on a l'impression qu'il prend l'air et que Payet n'a pas de physique. Évidemment, c'est un grave problème », a-t-il déclaré sur sa chaine YouTube.

Dimitri Payet perd son immunité à Marseille

Que ce soit sur le plan collectif ou individuel, les trois attaquants de l’Olympique de Marseille ont eu du mal à briller. À l'exception de l’ouverture du score de Dimitri Payet sur penalty, ils ont été relativement discrets avec des difficultés à combiner face à la défense de la lanterne rouge, Ajaccio. Le Réunionnais, qui connait une baisse de régime notoire cette saison, a été le symbole de cette attaque peu inspirée. Sans surprise donc, le capitaine marseillais a ciblé par des critiques de plus en plus vives.

Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco estime que le capitaine olympien a eu sa chance à plusieurs reprises et n’est jamais parvenu à retrouver son meilleur niveau. Il laisse entendre qu’il serait grand temps pour Igor Tudor de réguler le joueur de 35 ans de façon permanente sur le banc de touche.

« Jusqu'à quel âge et jusqu'à quand tu as le totem d'immunité dans le football ? Tu as vu ça où ? On n'est pas à la mairie de Gaillac où quand tu es à ton poste, tu vas jusqu'à la retraite. Je ne comprends pas. Ça m'énerve. Les mecs ont eu leur chance. Et plusieurs fois en plus (…) ils ont fait pschitt », a-t-il pesté. Le consultant laisse entend ce manque d’efficacité de ce trio est de mauvais augure pour la suite de la saison.

Dimitri Payet, un retour de forme très attendu

Les critiques concernant la prestation décevante de l’ OM face à l’AC Ajaccio sont compréhensibles, tant cette rencontre semblait à la portée des Marseillais. Mais attention aux conclusions hâtives. Faisant l’objet d’une campagne de dénigrement, Dimitri Payet a déjà prouvé par le passé qu’il ne fallait jamais l’enterrer. Le capitaine marseillais reste motivé et fait preuve d’une grande détermination à l’entraînement. Il est déterminé à aider son équipe à aller le plus loin possible.

Pour le moment, l’entraîneur Igor Tudor refuse de blâmer ses joueurs et travaille en coulisse pour vite renouer avec la victoire. Ce mercredi soir, l’ OM se déplace au Sporting Portugal avec la ferme intention de revenir avec les trois points. Le coach marseillais aura besoin de ses meilleurs joueurs pour venir à bout de cette équipe portugaise.