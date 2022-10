OL : Aulas avoue une grosse erreur sous la direction de Juninho

Aulas a encore attaqué Juninho, l’ex-directeur sportif de l’ OL. Il avoue s’être trompé en laissant la responsabilité au Brésilien de nommer l’entraineur.

Jean-Michel Aulas est encore revenu sur le passage de Juninho à l’ OL, en tant que Directeur sportif. À l’occasion de la présentation officielle de Laurent Blanc, nouvel entraineur des Gones, en conférence de presse, le président de l’Olympique Lyonnais est passé aux aveux concernant la carte blanche donnée au Brésilien pour nommer l’entraineur des Gones.

« J'avais pris un engagement, vis-à-vis de celui que j'avais recruté (Juninho), de lui laisser la responsabilité de choisir. Là, j'ai fait une erreur, je le reconnais. J'ai eu la chance de gagner plus de 50 titres avec les équipes masculines et féminines. Avec Laurent Blanc, j'ai la conviction qu'on va y arriver. J'ai une telle envie d'y arriver... Il ne me reste plus des dizaines d'années à être responsable de l' OL ».