Barça Mercato : Le FC Barcelone et le Real visent une sensation du PSV

Publié par Thomas le 11 octobre 2022 à 12:55

Rivaux en championnat, le Real Madrid et le Barça pourraient cet hiver se disputer la signature d'un joyau néerlandais évoluant au PSV Eindhoven.

Barça Mercato : La pépite Cody Gakpo enflamme l’Europe

Voilà un nom qui devrait agiter la prochaine fenêtre de transfert cet hiver. À 23 ans, le virevoltant Cody Gakpo crée la sensation du côté du PSV Eindhoven, où il a déjà inscrit 9 buts et délivré 6 passes décisives en 9 rencontres d’Eredivisie. Coéquipier de Xavi Simons, l’international néerlandais devrait rapidement débarquer chez un cador européen et les prétendants ne manquent pas. D’après The Athletic, l’ailier gauche de Eindhoven serait ni plus ni moins au cœur d’une lutte entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

En fin de contrat en juin 2026 au PSV, Cody Gakpo pourrait partir dès 2023 en cas d’offre convaincante de la part d’un grand d’Europe. Si Leeds United faisait depuis longtemps la cour au jeune attaquant, la récente montée en puissance de ce dernier aurait tout simplement disqualifié le club anglais du dossier. D’après Florian Plettenberg, le joueur aurait recalé l’équipe de Jesse Marsch pour un plus grand projet. Le journaliste allemand affirme qu’un départ du Néerlandais cet hiver est une réelle possibilité. Mais dans ce dossier, le Barça et le Real ne seraient logiquement pas les seuls.

Barça Mercato : Une flopée de concurrents pour Cody Gakpo

Décisif toutes les 56 minutes depuis la reprise, Cody Gakpo est sans nul doute la révélation de ce début d’exercice 2022 et prétend logiquement à une place dans le groupe de Louis van Gaal pour la Coupe du Monde au Qatar. Après cet événement, l’ailier pourrait tout simplement franchir un pas de géant dans sa jeune carrière en ralliant un top club européen. Et justement, comme le révèle The Athletic, les noms ne manquent pas. En plus de Xavi et Ancelotti, qui le suivent de près, le Néerlandais apparaît dans le radar de Manchester United, d'Arsenal et du Bayern Munich. De quoi entrevoir un nouveau feuilleton enflammé ces prochains mois sur la sphère mercato.