ASSE Mercato : Un flop de Saint-Etienne vers la Bundesliga !

Publié par Thomas le 11 octobre 2022 à 14:35

À la recherche d'un point de chute après une expérience contrastée à l' ASSE, un défenseur central serait sur le point de rebondir en Allemagne.

ASSE Mercato : Timothée Kolodziejczak en essai à Schalke

Arrivé en 2018 en prêt des Tigres UANL (Mexique), Timothée Kolodziejczak aura connu un passage compliqué à l’AS Saint-Etienne jusqu’à son départ libre cet été après une terrible relégation actée en barrage contre l'AJ Auxerre. Au centre des critiques des supporters la saison dernière, où il incarnait une défense friable, l’ancien joueur du FC Séville serait sur le point de retrouver un club après plusieurs mois d’inactivité. Comme annoncé par le club de Schalke 04 sur ses réseaux sociaux, le défenseur de 31 ans s’entraîne actuellement avec l’écurie allemande en vue d’une intégration potentielle dans l’effectif. « Le défenseur Timothée Kolodziejczak (actuellement sans contrat) participera à l'entraînement de l'équipe en tant que joueur invité jusqu'à nouvel ordre et pourrait être montré », indique le club de Bundeliga.

En grandes difficultés depuis la reprise du championnat, Schalke 04 culmine à la 16e place, synonyme de barrage pour la descente. Défait lors de ses trois derniers matches de Bundesliga (Dortmund, Augsbourg, Leverkusen), le club de Frank Kramer devrait prochainement recruter librement Kolodziejczak pour densifier une charnière centrale lancinante.

ASSE Mercato : Une triste fin de parcours avec Saint-Etienne

Titulaire indiscutable sous Claude Puel en début de saison dernière, Timothée Kolodziejczak faisait état, comme la majeure partie de l’équipe, d’une baisse de confiance notoire en défense centrale. Après l’investiture de Pascal Dupraz durant l'hiver 2021, le natif d’Arras a poursuivi sa longue descente aux enfers, marquée par des performances décevantes et des buts contre son camp qui ont coûté cher aux Verts dans leur course au maintien (OM, AS Monaco). Blessé lors des dernières journées du championnat la saison passée, le joueur n’aura pu qu’observer à distance la déroute de l’AS Saint-Etienne lors de la double confrontation contre l'AJ Auxerre. Cet été, Timothée Kolodziejczak était apparu sur les tablettes de clubs de Ligue 1 comme Toulouse, Montpellier ou le RC Strasbourg.