AJ Auxerre : Furlan critique la décision de la direction de l'AJA

Publié par ALEXIS le 11 octobre 2022 à 15:32

Mis à pied à titre conservatoire, par la direction de l’ AJ Auxerre, en attendant son licenciement, Jean-Marc Furlan critique la décision du club promu en Ligue 1.

AJ Auxerre : Jean-Marc Furlan confirme sa mise à pied

Jean-Marc Furlan n’est plus l’entraîneur de l’ AJ Auxerre ! Tout s’est accéléré pour lui cette semaine. Il avait adressé un doigt d’honneur aux supporters de Clermont Foot, lors du match de la 10e journée de Ligue 1, ce qui lui a valu l’exclusion dans les dernières minutes de la rencontre perdue à Clermont (2-1). Dans un communiqué officiel publié le même dimanche, l’AJA avait réagi dans un premier temps, pour condamner le comportement de son coach.

« Jean-Marc Furlan a été expulsé pour un geste d’humeur à l’encontre du public. Une attitude déplacée que désapprouve le club et qui ne correspond pas aux valeurs de respect et de fair-play prônées et transmises depuis toujours par l’ AJ Auxerre. Nous présentons nos excuses au public clermontois ainsi qu’à nos supporters. »

Quant au technicien de 65 ans, il avait regretté son geste d’humeur, tout en annonçant que « la sanction va être certainement très lourde ». Et deux jours plus tard, elle est tombée. Il est limogé de son poste d’entraîneur. Interrogé par L’Yonne Républicaine, Jean-Marc Furlan a confirmé sa mise à pied, comme l’a annoncé L’Équipe. « C’est terminé, j'ai été reçu ce matin et on m'a notifié ma mise à pied de dix jours après mon doigt d'honneur à Clermont dimanche », a-t-il lâché.

Le coach de l'AJA évoque son doigt d'honneur comme prétexte de son licenciement

Mais l’entraîneur limogé a du mal à accepter la décision des dirigeants de l’AJ Auxerre. Il évoque un prétexte, alors que le club Icaunais a perdu 5 de ses 6 derniers matchs et poste à la 16e place de Ligue 1, juste devant les quatre clubs relégables en Ligue 2.

« J’ai compris que c'était préalable à un licenciement comme je l'ai dit à Baptiste Malherbe (président exécutif de l'AJA). Les dirigeants se servent du prétexte que j'ai eu ce geste d'humeur à Clermont, que je regrette profondément. »