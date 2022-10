Sporting-OM : La compo d’Igor Tudor avec un changement en attaque

Publié par Timothée Jean le 12 octobre 2022 à 11:18

À quelques heures du match retour contre le Sporting, la composition d’équipe de l’ OM a fuité avec un changement de dernière minute en attaque.

Sporting-OM : Igor Tudor est "prêt" pour le choc

Huit jours après sa première victoire en Ligue des Champions et quatre jours après sa pire prestation en Ligue 1 cette saison, quel sera le visage de l’Olympique de Marseille ce mercredi soir face au Sporting ? C’est la grande question qui intrigue bon nombre de supporters phocéens. Victorieux au match aller, le club phocéen doit impérativement s’imposer à Lisbonne afin de son conserver ses chances de qualification pour le prochain tour. Car en cas de défaite, l’Olympique de Marseille verrait son avenir européen sérieusement compromis.

Les Marseillais devront donc réaliser une sacrée performance à l’extérieur et obtenir un résultat positif face au leader du groupe. L’entraîneur Igor Tudor sait d’ailleurs que la tâche s’annonce très ardue. « Cela va être difficile, mais je pense que nous sommes prêts », a déclaré le coach marseillais en conférence de presse.

Guendouzi repositionné, Cengiz Under sur le banc

Pour la rencontre de ce soir, l’ OM devrait ainsi se présenter dans son schéma habituel, en 3-4-3, avec Pau Lopez dans les buts. Le gardien marseillais sera protégé par une défense à trois, composée de Chancel Mbemba, Eric Bailly et Leonardo Balerdi, qui devrait remplacer Samuel Gigot. De retour de blessure, Jonathan Clauss va mieux et devrait occuper le couloir droit phocéen. Tandis que Nuno Tavares reste inamovible sur l’aile gauche. C’est exactement ce qui était annoncé par plusieurs médias locaux. Toutefois, il aura quelques changements dans l’entrejeu et en attaque.

Lui aussi de retour de blessure, Mattéo Guendouzi débutera le choc contre le Sporting Portugal. Il restait une légère incertitude concernant son positionnement. Mais selon les dernières informations de L’Équipe, l’international français devrait évoluer un cran plus haut. Ainsi, la paire Valentin Rongier-Jordan Veretout devrait animer le milieu de terrain. L’ancien milieu d’Arsenal devrait donc être associé en attaque avec Amine Harit et Alexis Sanchez. Les Marseillais sont très attendus pour ce choc européen. Ils devront montrer du caractère et du réalisme contre le Sporting, avant le Classico contre le PSG, prévu dimanche au Parc des Princes.

La compo probable de l'OM contre le Sporting :

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Chancel Mbemba, Eric Bailly, Leonardo Balerdi

Milieux de terrain : Jonathan Clauss, Valentin Rongier (c), Jordan Veretout, Nuno Tavares

Attaquants : Mattéo Guendouzi, Amine Harit, Alexis Sanchez