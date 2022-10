FC Nantes : Kombouaré annonce deux renforts face au Stade Brestois

Publié par Thomas le 12 octobre 2022 à 14:04

En pleine crise sportive, le FC Nantes devrait acter le retour de deux défenseurs pour la réception du Stade Brestois dimanche prochain.

FC Nantes : Kombouaré optimiste pour Fabio et Centonze

Auteur d’un début de saison en dents de scie marqué par une série noire de 5 défaites en 6 matches, le FC Nantes a l’occasion de mettre les compteurs à 0 et repartir de l’avant ces prochaines semaines. Opposés aux gros poissons du championnat depuis la reprise (PSG, Rennes, Monaco, Lens, OM), les Canaris vont enchaîner plusieurs rencontres à domicile face à des adversaires plus abordables. À commencer par ce week-end, où les Jaune et Vert reçoivent la lanterne rouge du Ligue 1, le Stade Brestois.

Dans un duel de mal classé, Antoine Kombouaré et ses joueurs tenteront de se relancer avec pour objectif de ressortir rapidement de la zone rouge. Et justement, pour cette rencontre cruciale, le coach kanak devrait avoir à sa disposition deux pièces importantes en défense. Comme annoncé en conférence de presse ce mercredi, en marge du choc contre Fribourg en Europa League, le FCN devrait acter le retour du Brésilien Fabio. Blessé depuis le match contre Qarabag, l’ancien joueur de Manchester United avait connu une légère rechute en début de semaine qui l’empêche d’apparaître dans le groupe de demain, mais semblerait cependant apte pour la rencontre face à Brest.

"Il revenait très bien, mais une séance un peu trop poussée lui a occasionné une petite sensation au niveau du mollet. Apparemment pour dimanche il serait avec nous", a indiqué Antoine Kombouaré.

Concernant Fabien Centonze, l’entraîneur nantais s’est montré prudent quant à une apparition de l’ancien Messin dans le groupe dimanche mais reste tout de même optimiste.

"Ça progresse bien, bien sûr j’aimerai que ça aille un peu plus vite. Il a enchaîné les courses à haute intensité. C’est prévu qu’il soit avec nous en fin de semaine."

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré sur un siège ejectable

De plus en plus critiqué pour ses choix sportifs depuis la reprise, Antoine Kombouaré voit ses prochaines rencontres avec le FCN comme déterminantes. Interrogé ce mercredi sur son avenir chez les Canaris, l'entraîneur reconnaît un bilan décevant cette saison, mais déclare toutefois se concentrer uniquement sur les prochaines échéances, qualifiant sa situation personnelle de "secondaire".

" Je ne suis surtout pas content de mon travail après je connais trop le métier pour savoir que quand tu ne gagnes pas il y a des interrogations que se posent. Mais mon souci à moi c’est de savoir comment redresser la barre, redonner de la confiance à mes joueurs et retrouver une équipe solide. Ma situation est vraiment secondaire. "