AS Monaco Mercato : Un cadre de l'ASM confirme l'intérêt de Séville

Publié par ALEXIS le 12 octobre 2022 à 15:48

Un cadre de l'AS Monaco aurait pu faire l’objet d’un transfert cet été. Il confirme avoir été courtisé par le FC Séville, mais a repoussé l’offre espagnole.

AS Monaco : Benoît Badiashile confirme avoir repoussé une offre

Performant avec l’AS Monaco ces deux dernières saisons, Benoît Badiashile était dans le viseur de plusieurs clubs à l’étranger, dont le FC Séville. Le club andalou a courtisé le défenseur central de l’ASM pour se renforcer après les départs de Jules Koundé au FC Barcelone et Diego Carlos à Aston Villa en Premier League. Le néo-international français confirme l’intention des Sévillans de le recruter cet été, et avoue avoir repoussé leur offre. Il justifie même son choix. « Il n’y a pas besoin de se presser avec un transfert. Nous parlons de personnalité dans un vestiaire, si j’étais parti plus tôt, aurais-je pu travailler aussi bien ces derniers mois ? », a-t-il expliqué dans AS.

Le défenseur de l'ASM prend son temps avant de quitter le Rocher

Formé à l’AS Monaco, puis devenu un titulaire indiscutable et un cadre du vestiaire monégasque, Benoît Badiashile n’a pas souhaité quitter l’AS Monaco où il a un statut, pour rejoindre un club à l’étranger en vue d’être sélectionné pour la Coupe du Monde au Qatar.

« Être humble et respectueux ne signifie pas ne pas être ambitieux. Je sais comment être patient. Je suis dans un grand club, je joue et je ne veux pas aller plus vite. Si vous devez faire des choses pour aller à la Coupe du monde, elles seront faites. »

À l’arrivée, le défenseur de 21 ans a fait un bon choix en restant à l’AS Monaco, car il a été sélectionné en Equipe de France grâce à ses performances avec le club de la Principauté. En septembre dernier, il était titulaire avec les Bleus, respectivement contre l’Autriche et le Danemark en Ligue des Nations. Notons que le FC Séville a finalement recruté Tanguy Nianzou (20 ans) au Bayern Munich et Marcao (26 ans) à Galatasaray pour oublier Benoît Badiashile.