LOSC Mercato : Lille va devoir passer à la caisse pour un transfert

Publié par Jules le 12 octobre 2022 à 19:29

Le LOSC, qui vient de gagner le derby du Nord contre le RC Lens, a reçu une mauvaise nouvelle et va devoir passer à la caisse pour un ancien transfert.

LOSC Mercato : Les Dogues vont devoir payer pour Leao

En juillet 2018, Rafael Leao avait résilié son contrat avec le Sporting Portugal pour rejoindre librement le LOSC. Un mouvement qui n'a pas plu au club portugais qui a perdu gros dans cette affaire, d'autant plus que le joueur a quitté Lille pour rejoindre l'AC Milan un an plus tard pour près de 30 millions d'euros. Le Sporting a depuis porté plainte contre le champion de France 2021 concernant la rupture de contrat de l'attaquant portugais.

D'après le journal portugais Record, le LOSC devra bel et bien passer à la caisse concernant cette affaire. Le tribunal fédéral suisse, saisi en appel après la décision du tribunal arbitraire du sport, a statué sur cette affaire et a, finalement, condamné le club lillois à passer à la caisse. Malgré l'appel des Dogues en février dernier, le club devra donc s'acquitter d'une partie des 16,5 millions d'euros, au même titre que Rafael Leao.

Les discussions entre l' AC Milan et l'ancien Lillois ralentissent

D'après le quotidien sportif L'Équipe, cette situation pourrait mettre à mal les discussions entre l'AC Milan et Rafael Leao. L'ancien attaquant du LOSC, devenu indispensable grâce à ses belles performances avec les Rossonneri, arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison prochaine. Pour éviter un départ libre dans un an et demi, l'ACM serait bien inspiré de prolonger le bail de l'international portugais aux 11 capes.

Du côté du LOSC, cette sanction financière tombe dans un contexte où les finances du club sont au beau fixe. Comme l'avait déclaré Olivier Létang au début de saison, les Dogues retrouvent une santé économique et devraient pouvoir encaisser cette sanction. D'un point de vue sportif, les Lillois, qui viennent de remporter le derby contre le RC Lens, devront tout même résoudre leurs problèmes offensifs.