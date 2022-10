PSG : Rabiot, le Paris SG au centre d'une terrible affaire !

Publié par Thomas le 12 octobre 2022 à 18:29

En pleine polémique autour de l'avenir de Kylian Mbappé, le PSG essuie ce mercredi une nouvelle affaire, cette fois-ci bien plus grave.

PSG : Paris aurait mené des campagnes de déstabilisation sur les réseaux

Décidemment, le Paris Saint-Germain vit des jours compliqués. À quelques jours du choc contre l’Olympique de Marseille, le club de la capitale est empêtré dans une nouvelle affaire, qui concernerait cette fois des agissements datant de la saison 2018/2019. Alors que toute la presse n’a d'yeux que pour le futur de Kylian Mbappé, après les révélations sur ses envies de départ du PSG parues hier, le journal Mediapart accuse le club francilien d’avoir engagé une agence de communication pour fragiliser notamment l’image de certains joueurs, dont Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux.

D’après le journal d’investigation, lors de la saison 2018/2019, le club de Nasser Al-Khelaïfi aurait employé une agence, Digital Big Brother (DBB), pour surveiller mais surtout nuire à la réputation de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Parmi ces victimes, on trouve notamment Adrien Rabiot, qui à cette époque, refusait de prolonger son contrat dans son club formateur.

Le milieu de terrain aurait alors été victime d’un bashing sur les réseaux de la part de vrais comptes appuyés par le Paris Saint-Germain. Une campagne qui aurait été sous l’impulsion de Jean-Martial Ribes, directeur de la communication du club Rouge et Bleu de l’époque. Cette même agence aurait également fait pression sur le supporter du Stade Rennais, giflé par Neymar lors de la défaite du PSG en finale de Coupe de France, en publiant des informations personnelles sur lui après cet évènement.

Kylian Mbappé également pris pour cible en 2019

Autre agissement marquant de cette campagne de dénigrement, la pression orchestrée par le compte Paname Squad (toujours sous l’égide du PSG) pour que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain lors de l’été 2019. À ce moment, le Bondynois faisait son annonce choc, évoquant une possible envie de partir vers un nouveau projet à l’étranger lors de la remise des trophées UNFP. « Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs », avait-t-il déclaré. Voyant son joyau possiblement lui échapper, le Paris SG via le compte mentionné plus haut, avait alors mis la pression au joueur sur Twitter.

« Les supporters parisiens t’aiment beaucoup, tu le sais… T’as fait passer ton “message” ce soir, et quel timing !? Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain… »

Le PSG dément les accusations de Médiapart

Contacté par les équipes de RMC Sport, le club parisien a nié tout rapprochement avec une agence de communication dans l’optique de nuire à la réputation d’autrui. « Le club n'a jamais contracté une agence pour porter atteinte à une personne ou à une institution. » Une autre source proche du PSG ironise même sur les accusations portées par Mediapart, jugées irrationnelles.

« On a passé l'année dernière à renouveler Mbappé avec le plus gros contrat du sport mondial et impliquant le président Macron, et vous pensez qu'en même temps on le trollait ? »

Néanmoins, d’après RTL, Kylian Mbappé estimerait se sentir trahi par cette attaque orchestrée par le Paris Saint-Germain. Alors qu’hier, la presse internationale indiquait des tensions entre le board parisien et le joueur de 23 ans, l’accusation de Mediapart serait en fait l’une des causes de cette velléité de départ du champion du monde. « Selon son entourage, il est impossible de rester dans ces conditions », rajoute la source.