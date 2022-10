PSG : Sergio Ramos, le coup dur se confirme avant Marseille

Publié par Ange A. le 13 octobre 2022 à 05:19

En marge du Classique contre Marseille dimanche au Parc, le PSG a reçu une mauvaise nouvelle mercredi concernant Sergio Ramos.

PSG : La LFP frappe Sergio Ramos avant le Classique

Nouveau forfait majeur pour le Paris Saint-Germain en défense. Expulsé samedi lors du nul (1-1) sur la pelouse du Stade de Reims, Sergio Ramos est fixé sur son sort. Réunie mercredi soir, la Commission de discipline de la LFP a statué sur le cas du défenseur central parisien. Lequel n’avait pas eu des mots doux envers Pierre Gaillouste, le central de la partie. L’officiel n’avait pas hésité à exclure directement l’Espagnol suite à son coup de sang avant la mi-temps. La LFP a livré son verdict concernant l’ancien Madrilène. Le champion du monde 2010 écope de trois matchs de suspension, dont un avec sursis, suite à son expulsion contre le club champenois. Déjà inéligible pour la réception de Marseille ce dimanche, le défenseur de 36 ans manquera également le déplacement à Ajaccio le 21 octobre.

Paris dans la tourmente avant le choc contre l’OM

Privé de Sergio Ramos, Christophe Galtier devra également composer sans Neymar Jr contre Ajaccio. L’attaquant brésilien écope d’un match de suspension pour accumulation de cartons. Sa sanction ne prenant effet que mardi prochain, l’international auriverde tiendra sa place ce dimanche contre l’Olympique de Marseille. Une rencontre que vont manquer Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Le défenseur central tricolore et le latéral portugais sont tous deux touchés ischio-jambiers. Renato Sanches est espéré pour ce Classique. Le milieu portugais a signé son retour à l’entraînement collectif ce mercredi comme l’attestent les derniers clichés publiés par le club. La présence de Lionel Messi, absent lors des deux dernières sorties de Paris, reste incertaine contre l’OM. L’Argentin souffre d’une gêne au mollet contractée au match aller contre Benfica (1-1).

Le PSG traverse une mauvaise passe avant de recevoir l’Olympique de Marseille. Le club francilien reste sur trois nuls de suite toutes compétitions confondues. Il ne dispose que d’un seul point d’avance sur le FC Lorient, son surprenant dauphin, et de trois sur son futur adversaire olympien (3e). Alors que le feuilleton Mbappé semble reparti de plus belle, les Rouge et bleu doivent également rassurer sur le terrain lors de cette grosse affiche.