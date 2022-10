FC Nantes : La grosse colère de Kombouaré après Fribourg

Publié par Ange A. le 14 octobre 2022 à 01:49

Coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré a réagi à la nouvelle débâche du FCN contre Fribourg jeudi en Ligue Europa à La Beaujoire (0-4).

FC Nantes : Les Canaris humilés à La Beaujoire par Fribourg

La série noire se poursuit pour le FC Nantes. Jeudi, le FCN a aligné son septième match de rang sans victoire. Pire, les Canaris ont une nouvelle fois été défaits par le SC Fribourg en Ligue Europa. Battus sur la pelouse des Allemands (2-0) lors de la dernière journée, les Jaune et vert ont sombré à La Beaujoire ce jeudi. Les poulains d’Antoine Kombouaré ont mordu la poussière face à leurs visiteurs (0-4). Il s’agit de la pire défaite du club des bords de l’Erdre à domicile sur la scène européenne depuis 1986. Alors joueur du FCN, Antoine Kombouaré et ses coéquipiers avaient été battus sur le même score à l’époque par le Torino. Cette nouvelle défaite contre Fribourg compromet l’avenir de Nantes en Coupe d’Europe. Nantes est 3e de son groupe à 4 unités de Qarabag (2e) et à 9 points de son bourreau du soir, leader de sa poule.

Le coup de colère de Kombouaré après Fribourg

Au sortir de cette nouvelle défaite, Antoine Kombouaré a eu des mots durs. Cité par L’Équipe, l’entraîneur des Canaris ne cache pas sa frustration, voire sa colère suite à cette nouvelle contreperformance.

« C’est une lourde sanction. On a fait un match intéressant, mais c’est difficile de tirer des points positifs quand vous prenez 4-0 à domicile. On est déçu, il y a de la colère car on doit faire beaucoup mieux, on parle de réalisme, d’efficacité, c’est ce en quoi on doit apprendre de cette équipe de Friboug. »

Défait par le club allemand, le coach du FCN espère enclencher une nouvelle dynamique dès ce dimanche. Nantes reçoit le Stade Brestois pour la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une rencontre qui pourrait déjà être cruciale pour l’avenir de Kombouaré.