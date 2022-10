RC Strasbourg-LOSC : Lille acte un gros retour au milieu, les compos !

Publié par Jules le 14 octobre 2022 à 12:05

Ce soir, le LOSC affronte le RC Strasbourg en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Plusieurs retours importants devraient avoir lieu à la Meinau.

LOSC : Lille récupère un joueur clé au milieu

Alors qu'ils restent sur une victoire dans le derby face au RC Lens, les Dogues voudront sans doute faire la passe de deux et s'imposer contre une équipe mal classée de Ligue 1. Avec 18 buts inscrits et autant de buts encaissés, le LOSC est l'une des équipes de l'élite qui offre les matchs les plus spectaculaires depuis le début de saison. Espérons que ce soit le cas ce soir face au RCSA pour ce premier match de la journée.

Pour ce match clé, le LOSC pourra compter sur un retour de taille dans son effectif. En effet, Rémy Cabella, blessé depuis le match contre le Montpellier HSC au début du mois de septembre devrait faire son grand retour dans l'effectif des Dogues. Un renfort de poids pour pallier l'absence d'Angel Gomes, suspendu pour cette rencontre de Ligue 1. Cabella, qui n'a participé qu'à 4 matchs avec les Lillois, a délivré 4 passes décisives, un beau ratio qu'il pourrait encore améliorer.

Le RC Strasbourg sans Ajorque face au LOSC

Si le LOSC pourra compter sur Rémy Cabella, de son côté, le RC Strasbourg jouera ce match sans plusieurs de ses joueurs importants. En effet, sur le front de l'attaque, les absences s'enchaînent pour le RCSA qui devra composer sans Ludovic Ajorque. Néanmoins, Lebo Mothiba et Kevin Gameiro devraient être bien présents pour ce match, même si les deux hommes risquent de débuter ce match sur le banc.

Julien Stéphan devrait donc pouvoir compter sur un effectif presque au complet face au LOSC, hormis Ludovic Ajorque qui n'a plus disputé la moindre minute avec le RC Strasbourg depuis le 11 septembre dernier face au Clermont Foot. Une absence qui pèse étant donné l'apport offensif qu'avait pu avoir le joueur la saison passée.

La compo du RC Strasbourg

Gardien : M. Sels

Défenseurs : A. Djiku, G. Nyamsi, M. Le Marchand

Milieux de terrain : C. Dagba, I. Sissoko, J. Bellegarde, S. Prcic, T. Delaine

Attaquants : A. Thomasson, H. Diallo

La compo du LOSC

Gardien : L. Chevalier

Défenseurs : T. Djalo, J. Fonte, L. Yoro, Ismaily

Milieux de terrain : B. André, André Gomes, A. Ounas, R. Cabella, J. Bamba

Attaquants : J. David