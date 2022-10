OL Mercato : Un crack de l'OM visé par l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 14 octobre 2022 à 12:41

Parti de l’ OL en décembre 2021, Juninho a lâché des confidences sur un ancien joueur d'Arsenal proposé à Lyon, qu’il avait refoulé au profit de l’OM.

OL Mercato : Arsenal voulait Aouar contre un chèque et incluant Guendouzi

Lors du mercato estival 2020, Arsenal cherchait à se débarrasser de Mattéo Guendouzi (23 ans). Mikel Arteta l’avait ainsi proposé à l’ OL. Le club de Premier League voulait en retour Houssem Aouar (24 ans) et était prêt à faire un chèque à l’Olympique Lyonnais, en plus du milieu de terrain des Gunners. Un deal que Juninho, alors directeur sportif du club rhodanien, avait refusé. « Nous avons discuté avec Arsenal. Arteta aime Aouar. On a parlé de Guendouzi, mais ce n’est pas un profil qui nous intéresse », avait confirmé le Brésilien à cette époque.

Finalement, c’est l’OM qui a profité de l’occasion, en s’offrant les services de l’international français (6 sélections), d’abord sous la forme d’un prêt en juillet 2021, puis d’un transfert définitif de 11 M€, cet été. Et la recrue en provenance d’Arsenal est performante avec l’Olympique de Marseille depuis son arrivée au Vélodrome.

Juninho regrette avoir refusé Mattéo Guendouzi

Cette saison, il fait partie des cadres et leaders techniques de l’équipe d’Igor Tudor, grâce à sa fougue, son engagement et son état d’esprit. Mattéo Guendouzi est aussi décisif. Il compte déjà 2 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 et Ligue des Champions confondues. De quoi laisser un gros regret à Juninho. Alors qu’il n’est plus en poste à l’ OL, il avoue s'être trompé sur le profil et les qualités techniques et physiques du joueur formé au PSG.

« Honnêtement, Guendouzi est plus fort que je ne le pensais. J'avais discuté de lui quand j'étais à l' OL, j'avais des doutes, mais il perd très peu de ballons. C'est un joueur important, avec un très bon état d'esprit », a regretté l’ancien dirigeant des Gones, sur RMC Sport.