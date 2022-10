OGC Nice Mercato : Officiel, le Gym s'offre une pépite

Publié par ALEXIS le 14 octobre 2022 à 21:03

Séduisant pendant la préparation estivale, un jeune joueur formé à l’ OGC Nice et été promu. Le club azuréen lui a offert un premier contrat professionnel.

OGC Nice Mercato : Daouda Traoré passe pro chez les Aiglons

L’ OGC Nice s’est renforcé en interne, vendredi. Daouda Traoré, un joueur très prometteur, qui a fait la préparation estivale avec l’équipe de Lucien Favre a intégré officiellement l’équipe professionnelle. Le Gym lui a fait signer un premier contrat professionnel. Le milieu de terrain de 16 ans (1,86m) avait été informé par la direction niçoise de son passage chez les pros, depuis deux mois, comme l’ont indiqué les Aiglons sur leur site internet, mais il a gardé cela secret. Daouda Traoré est ainsi récompensé de ses performances avec les équipes de jeunes, mais aussi de ses prestations remarquables pendant la préparation du groupe de Lucien Favre. La pépite se réjouit de son nouveau statut et promet de « porter le blason de l’ OGC Nice le plus haut possible. »

« Je n’avais pas encore cet objectif en tête l’année dernière. Tout est allé vite, ça me fait tellement plaisir. Je vais continuer à bosser, car il y a beaucoup de choses à améliorer. Au stage au Portugal, c’était le haut niveau, ça va vite, ça va fort. Ce n’est pas la même qu’en U17, U19 ou en N3, c’est un palier à franchir. Le travail continu. »

Le Gym heureux de la progression du joueur de 16 ans

Directeur du centre de formation de l' OGC Nice, Manu Pirès ne tarit pas d’éloges, en décrivant le profil du talentueux joueur.

« Daouda Traoré est capable de faire des gestes, des choses sur un terrain de football, qui lui sont assez propre. C’est un garçon qui aime faire avancer le jeu à travers des conduites de balle, des percussions. Son coach, Didier Digard (entraineur de la réserve), qui le drive au quotidien, fait en sorte qu’il garde ses qualités de base, naturelles, qui font de lui ce qu’il est aujourd’hui. Il fait l’unanimité en termes de comportement, d’attitude, de discipline. Il a une marge de progression incroyable. C’est ce qui fait qu’on a de grands espoirs en lui, même si tout commence. »

La signature pro de Daouda Traoré fait suite à celle d’Antoine Mendy, latéral droit de 18 ans, fin septembre dernier.