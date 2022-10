FC Nantes Mercato : La sortie cash de Kombouaré sur son avenir

Publié par Ange A. le 15 octobre 2022 à 01:33

Antoine Kombouaré a répondu sans ambages aux interrogations liées à son avenir au FC Nantes après la nouvelle défaite contre Fribourg.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré en danger après Fribourg ?

Le FC Nantes n’y arrive plus. Jeudi soir, Nantes a concédé une nouvelle défaite en Ligue Europa contre le SC Fribourg. Les Canaris ont été surclassés à La Beaujoire par les Allemands (0-4), déjà vainqueurs à l’aller (2-0) sur leur pelouse. Le FCN a aligné son septième match sans victoire, sa quatrième défaite depuis la reprise suite à la dernière trêve internationale. Avant-dernier de son groupe en C3, le FCN est également dans la zone rouge en Ligue 1 avec sa 19e place. De quoi fragiliser davantage la position d’un Antoine Kombouaré en fin de contrat au terme de la saison. Au sortir de cette nouvelle débâcle européenne, le technicien kanak a maintenu sa position concernant son avenir chez les Jaune et vert.

Kombouaré toujours serein pour son futur

L’entraîneur du FC Nantes reste concentré sur ses objectifs. Antoine Kombouaré n’est pas inquiet pour son avenir, loin d’être une priorité au moment où les Jaune et vert sont au plus mal cette saison. Il est d’ailleurs certain d’être sur le banc du FCN dimanche lors de la réception du Stade Brestois. La rencontre compte pour la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats.

« Je joue gros chaque week-end, mais c’est le cadet de mes soucis, vraiment, je suis surtout préoccupé par mon club qui est 19e de Ligue 1. On a envie de travailler fort. Posez vos questions aux personnes concernées. J’y crois et je travaille […] Je suis sûr d’être là dimanche. J’ai envie de me battre avec mes joueurs et les supporters, c’est tous ensemble qu’on va s’en sortir. Moi je vais toujours me relever, c’est ma vie ».