OM : Pau Lopez dévoile le joueur qu’il admire au Paris SG

À deux jours du choc PSG-OM, Pau Lopez s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui d’afficher son admiration pour un Parisien en particulier.

C’est le choc de cette onzième journée de Ligue 1. Leader du championnat, le Paris Saint-Germain accueille dimanche l’Olympique de Marseille pour un Classico qui s’annonce intense. Cette rencontre très attendue sera décisive pour la suite de la saison des deux clubs. Car en cas d’exploit au parc des princes, l’ OM reviendrait à la hauteur de son rival parisien avec 26 points. Mais une défaite éloignerait un peu plus le club phocéen du podium.

De passage en conférence de presse, Pau Lopez a donc été interrogé sur ce choc au sommet. Et le gardien de but marseillais s’est montré très confiant pour l'issue de cette rencontre, assurant qu’il « faudra aller à Paris avec la mentalité de faire le match parfait ». Poursuivant, le portier espagnol s’est exprimé sur un joueur du PSG qu’il admire particulièrement. Et ce n’est pas Kylian Mbappé, ni Lionel Messi, ni Neymar. Mais il est question de Keylor Navas. Pau Lopez a avoué avoir un faible pour l’ancien gardien de but du Real Madrid, relégué au rang de remplaçant derrière Gianluigi Donnarumma.

« La saison dernière, j'ai beaucoup aimé les saisons d’Alban Lafont et Walter Benitez. Mais pour moi, Keylor Navas est le meilleur gardien de Ligue 1, même s'il ne joue pas. Je l’ai vu ici et en Espagne, c’est le numéro un pour moi », a confié le portier de l’ OM. Le Costaricien appréciera sans doute ces propos.

Pau Lopez ne craint pas le trio offensif du PSG

En pleine confiance après ses deux succès face au Sporting Portugal en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille sait qu’il faudra se méfier du trio offensif du PSG, composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Cependant, Pau Lopez assure qu’il ne craint pas vraiment à ces trois attaquants, malgré leur efficacité redoutable.

« Avant chaque match, on regarde tous les joueurs adverses, on regarde leurs actions et on voit ce qu'on peut faire grâce aux images. Ce sont de très bons joueurs, ils ont beaucoup de ressources et c'est difficile pour le gardien. Mais ça ne change rien pour moi », a indiqué le portier de l’ OM.