PSG Mercato : Le clan Messi fait une annonce fracassante sur son futur

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi est partagé entre une prolongation, un retour au Barça ou un départ à Miami. Son biographe a évoqué son avenir.

Si le Paris Saint-Germain veut prolonger son contrat, qui expire en juin prochain, Lionel Messi a également la possibilité de retourner au FC Barcelone ou d’aller à l’Inter Miami de son ami David Beckham, en MLS. Profitant de la sortie du livre « Messi : la biographie » chez Hugo Sport, le quotidien Le Parisien a interrogé Guillem Balague, le biographe de Lionel Messi, sur l’avenir de l’international argentin de 35 ans. Sous contrat jusqu'en juin 2023, la Pulga dispose toutefois d’une année supplémentaire en en option avec les Rouge et Bleu. Et selon son biographe, il se dirige bien d’une prolongation avec le PSG plutôt qu’un retour au Barça ou un départ libre à l’Inter Miami.

« Il est heureux comme il ne l'a jamais été ! Les choses se passent bien sur le terrain, l'équipe s'est adaptée à lui, ou plutôt il a la main sur le jeu (...) Aujourd'hui, je pense qu'il est plus proche de rester, car il se sent bien, il est heureux », a déclaré le journaliste de football espagnol.

Toutefois, il précise que le meilleur buteur de l’histoire du Barça ne fera pas connaître sa décision maintenant.

Incapable d’assumer la prolongation de Lionel Messi au terme de son contrat le 30 juin 2021, le FC Barcelone s’était résigné à laisser partir librement le septuple Ballon d’Or. Courtisan de longue date de la star argentine, le Paris Saint-Germain n’a pas lésiné sur les moyens pour l’accueillir. Mais le club catalan n’a pas oublié son ancien capitaine et Joan Laporta est prêt à tout pour rapatrier le natif de Rosario l’été prochain.

« Oui, les financiers sont capables de faire des miracles. Le président Laporta a dit qu’il aimerait le voir quitter Paris et Xavi, lui, est prêt à tout pour l’avoir, car il a compris qu’il y avait deux équipes à Barcelone : une qui joue au football avec Dembélé, Raphinha, Lewandowski, Gavi, et une plus calme, plus posée. Messi peut faire le lien entre les deux. J’ai demandé à Xavi, ce lundi lors d’un entretien pour la BBC, s’il souhaitait coacher Messi. Hors caméra, il a répondu : Oui, absolument », a expliqué Guillem Balague, qui ajoute que le partenaire de Neymar et Mbappé ne prendra aucune décision avant la Coupe du Monde au Qatar.